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أزمة كبيرة وسط قيادات ''البيجيدي'' بسبب إلياس العماري

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 10:30 أزمة كبيرة وسط قيادات البيجيدي بسبب إلياس العماري | بوليتيك
أزمة كبيرة وسط قيادات ''البيجيدي'' بسبب إلياس العماري
تمرد أعضاء بحزب العدالة والتنمية على دعوة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالعودة إلى مؤسسات الحزب لمناقشة المشاكل الداخلية، ولجأوا إلى صفحاتهم الخاصة على الفايسبوك لنشر غسيل الصراع الداخلي بين



بوليتيك
شوف تيفي

تمرد أعضاء بحزب العدالة والتنمية على دعوة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالعودة إلى مؤسسات الحزب لمناقشة المشاكل الداخلية، ولجأوا إلى صفحاتهم الخاصة على الفايسبوك لنشر غسيل الصراع الداخلي بين تيارين متصارعين داخل الحزب.

وعبر ''مصطفى بابا'' الكاتب الوطني السابق لشبيبة ''البيجدي'' عن ''ألمه الكبير وهو يقرأ تدوينة لعضو المجلس الوطني ''بلال التليدي'' يهاجم فيها سعد الدين العثماني معتمدا على تصريح لإلياس العمري قال فيه أن العثماني استنجد بهم (أي البام) ليصوتوا معه على البرنامج الحكومي''.

وحسب بابا العضو السابق بديوان الوزير''عزيز الرباح'' فالأمر لم يعد يتعلق باختلاف في التقدير أو في وجهات النظر .. حول هذا الموضوع أو ذاك ... بل الأمر تطور عند البعض لما هو أصعب و أخطر ..''

وأضاف بابا في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، '' أن العثماني أخبره بأنه لم يوجه أي دعوة لإلياس العمري .. بل الدعوة وجهت لرؤساء الفرق البرلمانية وأن إلياس وحده قرر مرافقة رئيسي الفريقين البرلمانيين لحزبه'' مضيفا '' أنه استقبل فرق الأغلبية و المعارضة و تحدث معهم عن برمجة مناقشة البرنامج الحكومي و بعده قانون المالية الذي يعرف تأخرا''.


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الحكومة سعد الدين العثماني الصراع بين المصباح رؤساء الفرق شوف تيفي

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