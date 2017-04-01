بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي ﻿

أكدت الممثلة القديرة نزهة الركراكي أمس الأحد، خلال تسلمها لجوائز الموسيقى العربية بلبنان بدلا عن ابنها سعد المجرد، أن الأخير يهدي جوائزه الثلاثة للملك محمد السادس وللشعب المغربي ولجميع عشاقه



"شوف تيفي"

أكدت الممثلة القديرة نزهة الركراكي أمس الأحد، خلال تسلمها لجوائز الموسيقى العربية بلبنان بدلا عن ابنها سعد المجرد، أن الأخير يهدي جوائزه الثلاثة للملك محمد السادس وللشعب المغربي ولجميع عشاقه بالعالم العربي.

وقالت الركراكي في كلمتها القصيرة "الفنان المغربي سعد المجرد يهدي هذه الجوائز لوطنه وللملك ولجمهوره ولعشاقه وأيضا لوالده الفنان لبشير عبدو..شكرا سعد والله يرضي عليك".

وتفاعل جميع المشاهير الذين حضروا فعاليات جوائز الموسيقى العربية مع كلمة نزهة الركراكي، وخاصة خلال الإعلان عن فوز المجرد بجوائزه الثلاثة التي جعلته يتربع على عرش الموسيقى العربية خلال سنتي 2016 و2107.