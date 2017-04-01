 أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب ﻿
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أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 09:46 أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب
لازال عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بعدد من الدول الأوروبية و القادمين إلى المغرب عالقين بميناء الجزيرة الخضراء باسبانيا، و ذلك بسبب توقف حركة الملاحة بين خطي طنجة وسبتة انطلاقا من ميناء


شوف تيفي:

لازال عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بعدد من الدول الأوروبية و القادمين إلى المغرب عالقين بميناء الجزيرة الخضراء باسبانيا، و ذلك بسبب توقف حركة الملاحة بين خطي طنجة وسبتة انطلاقا من ميناء الجزيرة الخضراء الاسباني.

و ذكرت مصادر محلية أن ما يقارب 500 مهاجر مغربي و عدد من أفراد أسرهم ، لازالوا ينتظرون تحسن الأحوال الجوية في معاناة انتظار ليوم آخر، من أجل الإبحار نحو طنجة و لقاء عائلاتهم .

وكشفت مصادر من الميناء، أن مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزيرة الخضراء، أحدثت خلية لتتبع أوضاع المهاجرين عن قرب، ومحاولة تقديم بعض الدعم لهم.

وعمل موظفو وأعوان القنصلية على توزيع قنينات الماء والعصير على المغاربة، فيما تم نقل الحالات الإنسانية الصعبة مثل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والحوامل والمرضعات إلى الفنادق المجاورة، في إنتظار عودة الملاحة إلى مضيق البوغاز.



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المهاجرين المغاربة شوف تيفي قنينات الماء العصير

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