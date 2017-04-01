 سار لعشاق سعد لمجرد..''لمعلم'' يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد الجوائز التي حصل عليها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي | ثقافة و فنون

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب

سار لعشاق سعد لمجرد..لمعلم يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد الجوائز التي حصل عليها | ثقافة و فنون

سار لعشاق سعد لمجرد..''لمعلم'' يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد

فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل

حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور | ثقافة و فنون

حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور

خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل

مثير وبالفيديو.. كوبل الخميسات ببرنامج للا العروسة دخلو طول وعرض في اللي نتاقدوهم | مجتمع

مثير وبالفيديو.. كوبل الخميسات ببرنامج للا العروسة دخلو طول وعرض في اللي نتاقدوهم

حسن الخيار يهرب من فضيحة ميدي1تيفي ويحمل المسؤولية الكاملة لصحفية مغلوبة على أمرها | صحافة

حسن الخيار يهرب من فضيحة ''ميدي1تيفي'' ويحمل المسؤولية الكاملة لصحفية مغلوبة على أمرها

وزارة الداخلية الفرنسية: لوبن تتفوق على ماكرون في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية الفرنسية..وهذه هي النتائج النهائية | دولي

وزارة الداخلية الفرنسية: لوبن تتفوق على ماكرون في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية الفرنسية..وهذه

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

سار لعشاق سعد لمجرد..''لمعلم'' يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد الجوائز التي حصل عليها

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 09:23 سار لعشاق سعد لمجرد..لمعلم يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد الجوائز التي حصل عليها | ثقافة و فنون
سار لعشاق سعد لمجرد..''لمعلم'' يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد الجوائز التي حصل عليها
تمكن الفنان المغربي سعد المجرد، أمس الأحد، من حصد الأخضر و اليابس خلال مسابقة الموسيقى العربية بلبنان، متفوقا على العديد من الفنانين المغاربة والعرب.

''شوف تيفي''

تمكن الفنان المغربي سعد المجرد، أمس الأحد، من حصد الأخضر و اليابس خلال مسابقة الموسيقى العربية بلبنان، متفوقا على العديد من الفنانين المغاربة والعرب.

وحصل المجرد على جائزة أفضل أغنية ''غلطانة''، وجائزة أفضل فنان بالمغرب العربي، وجائزة أكثر فيديو كليب متابعة ''أنا ما شي ساهل''.

وتسلمت الممثلة القديرة ''نزهة الركراكي'' الجوائز بدلا عن ابنها سعد المجرد الذي تعذر عليه الحضور إلى لبنان بسبب الإقامة الجبرية المفروضة عليه من طرف العدالة الفرنسية بباريس نتيجة متابعته بتهم محاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى ''لورا بريول''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي غلطانة الموسيقى العربية أنا ماشي ساهل لبنان العدالة الفرنسية المغاربة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي | ثقافة و فنون

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي

حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور | ثقافة و فنون

حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور

شاهد بالفيديو.. لحظة اعلان فوز سعد المجرد بجائزة الأغنية العربية أمام كل من الجريني وحاتم عمور والكلمة المؤثرة لوالدته التي تسلمت الجائزة | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو.. لحظة اعلان فوز سعد المجرد بجائزة الأغنية العربية أمام كل من الجريني وحاتم عمور والكلمة المؤثرة لوالدته التي تسلمت الجائزة

عاجل ..خبر جد سار للفنان المغربي سعد المجرد المتهم بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية | ثقافة و فنون

عاجل ..خبر جد سار للفنان المغربي سعد المجرد المتهم بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه | بــووز
منذ 2 ساعات

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية | قنوات أخرى

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه | قنوات أخرى

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه

الوزاني: حزب العهد يتبرأ من منعم الفتاحي | خارج البلاطو

الوزاني: حزب العهد يتبرأ من منعم الفتاحي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب

سار لعشاق سعد لمجرد..لمعلم يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد الجوائز التي حصل عليها | ثقافة و فنون

سار لعشاق سعد لمجرد..''لمعلم'' يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد

فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.