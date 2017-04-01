سار لعشاق سعد لمجرد..''لمعلم'' يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد الجوائز التي حصل عليها ﻿

تمكن الفنان المغربي سعد المجرد، أمس الأحد، من حصد الأخضر و اليابس خلال مسابقة الموسيقى العربية بلبنان، متفوقا على العديد من الفنانين المغاربة والعرب.

''شوف تيفي''

تمكن الفنان المغربي سعد المجرد، أمس الأحد، من حصد الأخضر و اليابس خلال مسابقة الموسيقى العربية بلبنان، متفوقا على العديد من الفنانين المغاربة والعرب.

وحصل المجرد على جائزة أفضل أغنية ''غلطانة''، وجائزة أفضل فنان بالمغرب العربي، وجائزة أكثر فيديو كليب متابعة ''أنا ما شي ساهل''.

وتسلمت الممثلة القديرة ''نزهة الركراكي'' الجوائز بدلا عن ابنها سعد المجرد الذي تعذر عليه الحضور إلى لبنان بسبب الإقامة الجبرية المفروضة عليه من طرف العدالة الفرنسية بباريس نتيجة متابعته بتهم محاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى ''لورا بريول''.