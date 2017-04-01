 فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي | ثقافة و فنون

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب

سار لعشاق سعد لمجرد..لمعلم يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد الجوائز التي حصل عليها | ثقافة و فنون

سار لعشاق سعد لمجرد..''لمعلم'' يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد

فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل

حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور | ثقافة و فنون

حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور

خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل

مثير وبالفيديو.. كوبل الخميسات ببرنامج للا العروسة دخلو طول وعرض في اللي نتاقدوهم | مجتمع

مثير وبالفيديو.. كوبل الخميسات ببرنامج للا العروسة دخلو طول وعرض في اللي نتاقدوهم

حسن الخيار يهرب من فضيحة ميدي1تيفي ويحمل المسؤولية الكاملة لصحفية مغلوبة على أمرها | صحافة

حسن الخيار يهرب من فضيحة ''ميدي1تيفي'' ويحمل المسؤولية الكاملة لصحفية مغلوبة على أمرها

وزارة الداخلية الفرنسية: لوبن تتفوق على ماكرون في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية الفرنسية..وهذه هي النتائج النهائية | دولي

وزارة الداخلية الفرنسية: لوبن تتفوق على ماكرون في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية الفرنسية..وهذه

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 09:18 فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل
أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق بأن عاملين بورش للبناء متواجد بحي ''فم العليق'' بمدينة المضيق لقيا مصرعهما، مساء أمس الأحد، بعد أن دهستهما شاحنة محملة بمواد البناء فقد سائقها السيطرة

 

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق بأن عاملين بورش للبناء متواجد بحي "فم العليق" بمدينة المضيق لقيا مصرعهما، مساء أمس الأحد، بعد أن دهستهما شاحنة محملة بمواد البناء فقد سائقها السيطرة عليها أثناء إفراغ حمولتها.

وقد تم، حسب المصادر ذاتها، إيداع جثتي الضحيتين بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالمضيق، كما تم فتح تحقيق بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المضيق عاملين المضيق المستشفى الإقليمي السلطات النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب

خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل

خطير وبالفيديو..حضيو راسكم ألبنات: كاميرا على شكل مسمار في غرف تغيير الملابس بالمحلات التجارية | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..حضيو راسكم ألبنات: كاميرا على شكل مسمار في غرف تغيير الملابس بالمحلات التجارية

بالصور : اندلاع حريق مهول بآسفي و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور : اندلاع حريق مهول بآسفي و هذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه | بــووز
منذ 2 ساعات

ثنائية محسن ياجور اليوم في كأس أمير قطر وتصريحه بعد المباراة بحضور ابنتيه

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية | قنوات أخرى

مشاهد من مهرجان اللحوم المشوية في العاصمة الشيشانية

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه | قنوات أخرى

لقطة مؤثرة في لالة لعروسة.. ممثل طانطان يتخلى عن 5 نقاط من رصيده لاهداء أمّه

الوزاني: حزب العهد يتبرأ من منعم الفتاحي | خارج البلاطو

الوزاني: حزب العهد يتبرأ من منعم الفتاحي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

بالفيديو..سعد المجرد يُهدي الجوائز التي حصل عليها في لبنان للملك محمد السادس وللشعب المغربي

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب | حوادث و حقوق

أزيد من 500 مهاجر مغربي عالقون بميناء الجزيرة الخضراء وهذا هو السبب

سار لعشاق سعد لمجرد..لمعلم يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد الجوائز التي حصل عليها | ثقافة و فنون

سار لعشاق سعد لمجرد..''لمعلم'' يحصد الأخضر واليابس في مسابقة الموسيقى العربية ببيروت وهذا عدد

فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فاجعة.. مصرع عاملين بورش للبناء بالمضيق بعد أن دهستهما شاحنة ..وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.