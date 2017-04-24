 حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور ﻿
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حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 04:17 حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور | ثقافة و فنون
حجيب يؤكد إصداره لأغنية عندو الزين تسعينات القرن الماضي..وها شنو قال على أسماء لمنور
بعد أيام قليلة من إصدار الفنانة المغربية أسماء لمنور لأغنية ''عندو الزين'' والتي حققت نسبة مشاهدة كبيرة، خرج فنان الأغنية الشعبية حجيب، ليلة اليوم الأحد، بتدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، كشف من

"شوف تيفي"

بعد أيام قليلة من إصدار الفنانة المغربية أسماء لمنور لأغنية "عندو الزين" والتي حققت نسبة مشاهدة كبيرة، خرج فنان الأغنية الشعبية حجيب، ليلة اليوم الأحد، بتدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، كشف من خلالها تفاصيل تظهر لأول مرة حول هذه الأغنية والعلاقة التي تجمعه بها.

وأوضح حجيب أنه بعد أغنية "الزين اللي فيك" تلقى مجموعة من الاتصالات بخصوصها، ولهذا فإنه يؤكد انتماء الأغنية لما يسمى بالغناء الكبوري وهو أحد الأنماط الغنائية النسائية البسيطة ولا يمكن أن تنسب لأي شخص معين لأنها مجهولة المصدر وتدخل في خانة التراث.

وأكد حجيب  أنه أصدر أغنية "الزين اللي فيك" في ألبوم غنائي بداية التسعينيات من القرن الماضي، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهود الذي قامت بها الفنانة أسماء لمنور ومساهمتها في إشعاع الفن التقليدي المغربي.

 

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