 خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل ﻿
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خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل | حوادث و حقوق

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خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل

بتاريــخ : 24 أبريل 2017 / 02:38 خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..مختل يقتحم وكالة بنكية بمدينة تيفلت..وهذا ما وقع+تفاصيل
أقدم مختل عقلي مساء اليوم الأحد، على اقتحام وكالة بنكية توجد على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة تيفلت بعد كسر أقفال بوابتها.

"شوف تيفي"

أقدم مختل عقلي مساء اليوم الأحد، على اقتحام وكالة بنكية توجد على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة تيفلت بعد كسر أقفال بوابتها.

وحسب مصادر إعلامية محلية فإن المختل العقلي قام بتكسير أقفال الوكالة البنكية بواسطة حجارة، قبل أن تصل المصالح الأمنية وتحاصره داخل الوكالة حتى لا يفر من عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية، تمكنت من إيقاف هذا المختل واقتادته إلى دائرة أمنية، قبل أن يتم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة تيفلت المختل العقلي أقفال حجارة

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