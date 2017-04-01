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مثير وبالفيديو.. كوبل الخميسات ببرنامج للا العروسة دخلو طول وعرض في اللي نتاقدوهم

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 23:49 مثير وبالفيديو.. كوبل الخميسات ببرنامج للا العروسة دخلو طول وعرض في اللي نتاقدوهم | مجتمع
مثير وبالفيديو.. كوبل الخميسات ببرنامج للا العروسة دخلو طول وعرض في اللي نتاقدوهم
ظهر كوبل مدينة الخميسات لبرنامج للا العروسة ''نسرين وخليل'' في مقطع فيديو تم تداوله اليوم الأحد، وجها خلاله رسالة لجميع من وجه لهما سهام الانتقاد اللاذع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

"شوف تيفي"

ظهر كوبل مدينة الخميسات لبرنامج للا العروسة "نسرين وخليل" في مقطع فيديو تم تداوله اليوم الأحد، وجها خلاله رسالة لجميع من وجه لهما سهام الانتقاد اللاذع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد خليل أن العلاقة التي تجمع زوجته نسرين بوالدته جيدة وليس كما تم تداوله، مشيرا إلى أنهما تمكنا معا من الحصول على محبة وعشق ملايين المغاربة بعد المشاركة في برنامج للا العروسة ولهذا فإن وجود أشخاص يكنون الكره لهم أمر عادي.

وقال خليل "أنا راضي على مراتي حتا واحد ما سوقو واللي كيقولو ممربياش هاذيك غير حموضة"، مؤكدا تمسكه بزوجته نسرين التي عبرت بدورها عن حبها الكبير لوالدة زوجها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي برنامج للا العروسة نسرين

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