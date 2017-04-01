حسن الخيار يهرب من فضيحة ''ميدي1تيفي'' ويحمل المسؤولية الكاملة لصحفية مغلوبة على أمرها ﻿

في خطوة غريبة وغير مفهومة، حملت إدارة ''قناة ميدي 1 تيفي'' التي يرأسها حسن الخيار، المسؤولية كاملة لصحفية بعد ''خطأ مهني جسيم'' بعيد عن إختصاصاتها الوظيفية، لهدف الإفلات من تحمل النتائج باعتباره



بوليتيك

شوف تيفي



في خطوة غريبة وغير مفهومة، حملت إدارة ''قناة ميدي 1 تيفي'' التي يرأسها حسن الخيار، المسؤولية كاملة لصحفية بعد ''خطأ مهني جسيم'' بعيد عن إختصاصاتها الوظيفية، لهدف الإفلات من تحمل النتائج باعتباره المسؤول الأول على القناة أمام الرأي العام والقانون.



وبعد الفضيحة المدوية للقناة التي باتت تعرف بقضية ''الصحراء الغربية عِوَض الصحراء المغربية كما هو متداول إعلاميا وشعبيا ووجدانيا ''، هو طرد صحفية مغلوبة على أمرها وتحميلها المسؤولية، وتجاهل جميع رؤسائها والمسؤولين المباشرين على نشرة الأخبار، والتي تتطلب كما هو معروف إشراف مدير الأخبار ورئيس التحرير والمخرج على ''النشرة'' وليس فقط الصحفية التي تقدمها، ما يعني أن الموضوع تقني وتحريري ولاتتحمل فيه الصحفية المسؤولية الكاملة .



ويبقى الإستغراب الكبير، حسب عدد من المتتبعين بعد قرار حسن الخيار المسؤول الأول على القناة، هو إبداعه لقرارات جديدة، ظن المغاربة أنهم قطعوا معها قبل دستور 2011 بكثير، حيث أنه في الدول الديموقراطية التي تتوفر على مسؤولين يحترمون أنفسهم ومستخدميهم، فأول من يحاسب ويقدم إستقالته بعد الأخطاء الجسيمة هو الموظف رقم واحد في المؤسسة وليس المستخدم المتواجد في آخر الترتيب كحالة الصحفية الضحية، باعتبارها حائطا قصيرا لجأ إليه حسن الخيار للتنصل من مسؤوليته.



وحسب المتتبعين الذين لجؤوا لصفحاتهم الفايسبوكية للتعبير عن غضبهم من هذه الخطوة الغير موفقة، لحسن الخيار، فمسؤولية رئيس التحرير تابثة لعدم إطلاعه على ما تم بثه في نشرة الأخبار المباشرة حيث أن الأمر '' مؤسف جدا أن يدفع الصغار ارتجالية الكبار خاصة عندما نعلم أن سمية دغوغي أنجزت العديد من الربورتاحات والبرامج الوثائقية لفائدة القضية الوطنية ولفائدة المغاربة المطرودين من الجزائر واستحقت عنها جائزة الملك محمد السادس للصحافة'' يقول عدد من الفايسبوكيين المتتبعين .



ووفق الصحفي الفن'' فسمية دغوغي لم تدرس في البعثة الفرنسية خلافا لما تم ترويجه، سمية درست مع أولاد المزاليط في مختلف المراحل الدراسية من الابتدائي الى أن حصلت على الإجازة من كلية الآداب بالرباط وعلى ديبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال''، مستدركا '' أن سمية لا تكتب فقط باللغة الفرنسية، وإنما تكتب أيضا باللغة العربية. وكثيرون لا يعرفون أنها صاحبة ذلك البرنامج الذي حمل عنوان بدوزيم: ''فاطنة بنت الحسين.. آخر الشيخات''.





