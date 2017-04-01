وزارة الداخلية الفرنسية: لوبن تتفوق على ماكرون في الدور الأول للإنتخابات الرئاسية الفرنسية..وهذه هي النتائج النهائية ﻿

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية ليلة اليوم الأحد، عن حصول مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في نتائج الدور الأول على 24.38 في المائة، متقدمة على منافسها مرشح الوسط الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي حصل على 22.19

"شوف تيفي"



كشفت وزارة الداخلية الفرنسية ليلة اليوم الأحد، عن حصول مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في نتائج الدور الأول على 24.38 في المائة، متقدمة على منافسها مرشح الوسط الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي حصل على 22.19 في المائة وذلك بعد إحصاء 20 مليون صوت.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد كشف استطلاعان للرأي، أجريا بعد إعلان نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أن مرشح الوسط ايمانويل ماكرون سيفوز بفارق كبير على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات.



