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خطير وبالفيديو..حضيو راسكم ألبنات: كاميرا على شكل مسمار في غرف تغيير الملابس بالمحلات التجارية

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 22:45 خطير وبالفيديو..حضيو راسكم ألبنات: كاميرا على شكل مسمار في غرف تغيير الملابس بالمحلات التجارية | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو..حضيو راسكم ألبنات: كاميرا على شكل مسمار في غرف تغيير الملابس بالمحلات التجارية
تناقلت العديد من الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة مثيرة، تُظهر ''كاميرا'' على شكل مسمار، قيل أنها توضع في المخادع والغرف الخاصة بتغيير الملابس والتي توجد في المحلات التجارية.

 

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة مثيرة، تُظهر "كاميرا" على شكل مسمار، قيل أنها توضع في المخادع والغرف الخاصة بتغيير الملابس والتي توجد في المحلات التجارية.


وفور تداول هذه الصورة، تفاعل النشطاء بكثافة معها، حيث طالب الجميع النساء بأخذ الحيطة والحذر خلال قيامهن بتغيير ملابسهن بغرف تغيير الملابس وخاصة في المحلات التجارية المتواجدة بأسواق الأحياء الشعبية "القيساريات".

ومن جهة أخرى، طالب بعض النشطاء أن تتحرك المصالح الأمنية بالمغرب، وأن تفتح تحقيقا للتأكد من وجود هذه الكاميرات التي تم وصفها بالخطيرة، وأيضا لوضع حد لمثل هذه الممارسات الغير أخلاقية .

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النشطاء كاميرا الملابس النساء الحيطة النشطاء

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