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شاهد بالفيديو.. لحظة اعلان فوز سعد المجرد بجائزة الأغنية العربية أمام كل من الجريني وحاتم عمور والكلمة المؤثرة لوالدته التي تسلمت الجائزة

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 21:51 شاهد بالفيديو.. لحظة اعلان فوز سعد المجرد بجائزة الأغنية العربية أمام كل من الجريني وحاتم عمور والكلمة المؤثرة لوالدته التي تسلمت الجائزة | ثقافة و فنون
شاهد بالفيديو.. لحظة اعلان فوز سعد المجرد بجائزة الأغنية العربية أمام كل من الجريني وحاتم عمور والكلمة المؤثرة لوالدته التي تسلمت الجائزة
شاهد بالفيديو.. لحظة اعلان فوز سعد المجرد بجائزة الأغنية العربية أمام كل من الجريني وحاتم عمور والكلمة المؤثرة لوالدته التي تسلمت الجائزة

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شاهد بالفيديو.. لحظة اعلان فوز سعد المجرد بجائزة الأغنية العربية أمام كل من الجريني وحاتم عمور والكلمة المؤثرة لوالدته التي تسلمت الجائزة

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