عاجل ..خبر جد سار للفنان المغربي سعد المجرد المتهم بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية ﻿

فاز الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من ليلة يومه الأحد بجائزة أفضل أغنية في الموسيقى العربية بلبنان بعد أن ترشح بأغنية ''غلطانة''.

"شوف تيفي"

فاز الفنان المغربي سعد المجرد قبل قليل من ليلة يومه الأحد بجائزة أفضل أغنية في الموسيقى العربية بلبنان بعد أن ترشح بأغنية "غلطانة".

وتسلمت الجائزة والدة سعد المجرد الممثلة القديرة نزهة الركراكي، حيث عبرت في كلمتها عن سعادتها الكبيرة بفوز ابنها بالجائزة المذكورة، موجهة في الوقت ذاته الشكر للشعب المغربي ولجميع عشاق "المعلم" في العالم العربي.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي "سعد المجرد" لم يحضر فعاليات ليلة جوائز الموسيقى العربية، نظرا لوضعه تحت الإقامة الجبرية بباريس عقب اتهامه بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول".