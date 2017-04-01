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مؤلم..وفاة مواطن مغربي فوق الأجواء المصرية إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به وهو في طريق عودته من السعودية

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 21:17 مؤلم..وفاة مواطن مغربي فوق الأجواء المصرية إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به وهو في طريق عودته من السعودية | مجتمع
مؤلم..وفاة مواطن مغربي فوق الأجواء المصرية إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت به وهو في طريق عودته من السعودية
علم لدى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة أن مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 71 سنة توفي اليوم الأحد فوق الأجواء المصرية على إثر أزمة قلبية ألمت به وهو في طريق عودته من مدينة جدة على متن طائرة كانت متجهة

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

علم لدى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة أن مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 71 سنة توفي اليوم الأحد فوق الأجواء المصرية على إثر أزمة قلبية ألمت به وهو في طريق عودته من مدينة جدة على متن طائرة كانت متجهة إلى الدار البيضاء.

وأفادت مصالح السفارة أن المواطن المغربي (أحمد عبادي) ألمت به أزمة قلبية مفاجئة على متن الطائرة وهي تحلق فوق الأجواء المصرية، فطلب قائد الطائرة الإذن بالهبوط في مطار القاهرة لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه قبل إخراجه من المطار.

وإثر ذلك ، باشرت المصالح المختصة الإجراءات الإدارية المطلوبة في هذا الشأن لترحيل الجثمان إلى المغرب بالتنسيق مع سلطات مطار القاهرة وزوجة الراحل التي كانت معه على متن الرحلة ذاتها بعد أدائهما مناسك العمرة.

 

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