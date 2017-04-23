عاجل وبالصورة..سكتة قلبية تنهي حياة ضابط شرطة ممتاز بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ضابط شرطة ممتاز، فارق الحياة اليوم الأحد، داخل منزل أسرته بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ضابط شرطة ممتاز، فارق الحياة اليوم الأحد، داخل منزل أسرته بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وحسب المصدر ذاته فإن المرحوم يبلغ من العمر قيد حياته 40 سنة، وهو أستاذ بالمعهد الملكي للشرطة الموجود على مستوى مدينة بوقنادل.

وأوضح المصدر ذاته فإن وفاة الراحل، أفجعت أسرته والعديد من أصدقائه المقربين وخاصة العاملين معه في الجهاز الأمني، نظرا للعلاقة الطيبة التي كانت تجمعهم به...رحم الله الراحل وإنا لله وإنا إليه راجعون