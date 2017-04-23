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''كاس ديال أتاي'' يفجر فضيحة جديدة ببرنامج ''لالة العروسة''

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 20:00 كاس ديال أتاي يفجر فضيحة جديدة ببرنامج لالة العروسة | ثقافة و فنون
''كاس ديال أتاي'' يفجر فضيحة جديدة ببرنامج ''لالة العروسة''
أثار برنامج ''لالة العروسة'' في برايمه الثالث, و الذي عرضته القناة الأولى أمس السبت, موجة من السخرية وسط متتبعي البرنامج, وذلك بعد أن التقطت كاميرات البرنامج صورة لكأس شاي بالقرب من المشاركين في هذا

شوف تيفي:


أثار برنامج ''لالة العروسة'' في برايمه الثالث, و الذي عرضته القناة الأولى أمس السبت, موجة من السخرية وسط متتبعي البرنامج, وذلك بعد أن التقطت كاميرات البرنامج صورة لكأس شاي بالقرب من المشاركين في هذا الموسم.

و كان عدد من رواد الفضاء الأزرق قد انتقدوا برنامج ''لالة العروسة '' لما وصفوه بغياب الاحترافية عن طاقم التصوير و الإعداد و الذين نسوا كوب الشاي المذكور داخل الاستوديو وقت التصوير , علما أن عملية التصوير يتدخل فيها عدد من التقنيين و الإداريين بالاضافة الى المخرج.

و كان برنامج ''لالة العروسة'' قد شهد سيلا من الانتقادات في طبعته الحالية بسبب صغر سن جل مشاركيه و سقوط طاقم البرنامج في الرتابة و التكرار بسبب ما اعتبره عدد من المتتبعين لهذه الدورة أنها نسخة طبق الأصل لباقي النسخ السابقة.

حري بالذكر أن برنامج “لالة العروسة” في برايمه الأول كان قد حصدت نسبة ناهزت 4 ملايين و400 ألف مشاهدة.


 

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