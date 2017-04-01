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عاجل..القرطاس في فرنسا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 19:55 عاجل..القرطاس في فرنسا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية | دولي
عاجل..القرطاس في فرنسا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية
كشف موقع '' اليوم السابع'' نقلا عن وسائل إعلام فرنسية أن دوى طلقات نارية سُمع في وسط مدينة روان شمال فرنسا، ما أسفر عن إصابة شخص يبلغ 36 سنة، نقله المسعفون للمستشفى، بينما فر الجانى ولم تستطع الشرطة

 

"شوف تيفي"

 

كشف موقع " اليوم السابع" نقلا عن وسائل إعلام فرنسية أن دوى طلقات نارية سُمع في وسط مدينة روان شمال فرنسا، ما أسفر عن إصابة شخص يبلغ 36 سنة، نقله المسعفون للمستشفى، بينما فر الجانى ولم تستطع الشرطة اللحاق به.

وأوضح الموقع المصري أن الشرطة الفرنسية، تحقق حاليا في الدوافع المحتملة وراء الهجوم، بينما يُعتقد أن الأمر يعود إلى خلاف شخصي بين بعض الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا، تعرف استنفارا أمنيا اليوم الأحد بمناسبة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عسكري و50 ألف شرطي في جميع مدنها وخاصة بالقرب من البنايات الحكومية الحساسة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فرنسية الشرطة الفرنسية مدينة روان المستشفى الانتخابات الرئاسية

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