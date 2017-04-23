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بالصورة..نزهة الركراكي تسافر إلى لبنان من أجل ابنها سعد المجرد

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 19:53 بالصورة..نزهة الركراكي تسافر إلى لبنان من أجل ابنها سعد المجرد | ثقافة و فنون
بالصورة..نزهة الركراكي تسافر إلى لبنان من أجل ابنها سعد المجرد
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربية القديرة نزهة الركراكي، سافرت اليوم الأحد إلى لبنان للمشاركة في حفل جائزة مهرجان الموسيقى العربية.

 

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" أن الفنان المغربية القديرة نزهة الركراكي، سافرت اليوم الأحد إلى لبنان للمشاركة في  حفل جائزة مهرجان الموسيقى العربية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المجرد من المحتمل أن يفوز بإحدى جوائز مهرجان  الموسيقى العربية، وهي الجائزة التي ستتسلمها بدلا عنه والدته نزهة الركراكي بعد أن تعذر عليه السفر من فرنسا صوب لبنان بسبب الإقامة الجبرية المفروضة عليه بعد حصوله على السراح المؤقت .

وأضاف المصدر ذاته أن العديد من القنوات اللبنانية المعروفة، ستبث فعاليات هذا المهرجان الذي يعرف حضور أهم وأبرز نجوم الأغنية العربية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد القنوات اللبنانية نزهة الركراكي المهرجان

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