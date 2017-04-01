 عاجل...أغلب الزعماء السياسيين في فرنسا يدعون التصويت ل''إيمانويل ماكرون'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ميدي آن تيفي تتخذ هذه القرارات في حق مقدمة أخبار بسبب الصحراء الغربية | بوليتيك

''ميدي آن تيفي'' تتخذ هذه القرارات في حق مقدمة أخبار بسبب ''الصحراء الغربية''

بالصور : اندلاع حريق مهول بآسفي و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور : اندلاع حريق مهول بآسفي و هذه هي التفاصيل

عاجل ورسميا...إيمانويل ماكرون وماري لوبين في الدور النهائي لإختيار رئيس فرنسا | دولي

عاجل ورسميا...''إيمانويل ماكرون'' و''ماري لوبين'' في الدور النهائي لإختيار رئيس فرنسا

إحالة روميو أكادير على المستشفى بعد محاولته الإنتحار بسبب زواج حبيبته جولييت | حوادث و حقوق

إحالة ''روميو'' أكادير على المستشفى بعد محاولته الإنتحار بسبب زواج حبيبته ''جولييت''

عاجل.. أردوغان يتنازل عن منصبه ويسلمه لهذا الشخص+صورة | دولي

عاجل.. أردوغان يتنازل عن منصبه ويسلمه لهذا الشخص+صورة

خطير...خبير عسكري فرنسي شهير: الجزائر ستتحول إلى سوريا جديدة بعد موت بوتفليقة | دولي

خطير...خبير عسكري فرنسي شهير: الجزائر ستتحول إلى ''سوريا جديدة '' بعد موت بوتفليقة

بوليس فاس حال عينيه على الذبيحة السرية بفاس و ها أشنو حصلو هاذ ليام | حوادث و حقوق

بوليس فاس حال عينيه على الذبيحة السرية بفاس و ها أشنو حصلو هاذ ليام

استقلاليون غاضبون من ميدي أن تيفي بسبب لشكر | بوليتيك

استقلاليون غاضبون من ''ميدي أن تيفي'' بسبب لشكر

ضجة فيسبوكية و السبب سيارة إم روج خرقت القانون | مجتمع

ضجة فيسبوكية و السبب سيارة ''إم روج'' خرقت القانون

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

عاجل...أغلب الزعماء السياسيين في فرنسا يدعون التصويت ل''إيمانويل ماكرون''

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 19:47 عاجل...أغلب الزعماء السياسيين في فرنسا يدعون التصويت لإيمانويل ماكرون | دولي
عاجل...أغلب الزعماء السياسيين في فرنسا يدعون التصويت ل''إيمانويل ماكرون''
دعا أغلب زعماء الحزب الإشتراكي إلى دعم المرشح المستقل ''إيمانويل ماكرون'' ضد مرشحة اليمين المتطرف ''ماري لوبين''.


بوليتيك
شوف تيفي

دعا أغلب زعماء الحزب الإشتراكي إلى دعم المرشح المستقل "إيمانويل ماكرون" ضد مرشحة اليمين المتطرف "ماري لوبين".

وصرح "برنار كازنوف" المنتمي للحزب الإشتراكي ورئيس وزراء فرنسا، بعد ظهور النتائج قبل النهائية، جميع أنصار الحزب والديموقراطيين إلى التصويت للمرشح المستقل"إيمانويل ماكرون".

كما وجه كل من "فرانسوا فيون" و "لوك ميلونشون" وأغلب وزراء الحكومة الحالية إلى التصويت لصالح "إيمانويل ماكرون" في الإنتخابات النهائية لإنتخاب رئيس فرنسا الجديد.


وتمكن كل من "إيمانويل ماكرون" و"ماري لوبين" من ضمان تواجدهما في الدور الثاني والحاسم بعد حصولهما على 23.7 و 22 في المائة على التوالي من نسبة النتائج التي جرت اليوم الأحد.

وإحتل المرشح المستقل، "إيمانويل ماكرون" الصدارة في الدور الحالي، متبوعا بمرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، ومرشح اليمين التقليدي، فيما إحتل مرشح اليمين فرانسوا فيون المرتبة الثالثة ب 19.5 في المائة متبوعا بمرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون 19.5 في المائة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فرنسا إيمانويل ماكرون مرشح اليمين التفليدي غنتخابات فرنسا شوف تيفي .

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل ورسميا...إيمانويل ماكرون وماري لوبين في الدور النهائي لإختيار رئيس فرنسا | دولي

عاجل ورسميا...''إيمانويل ماكرون'' و''ماري لوبين'' في الدور النهائي لإختيار رئيس فرنسا

عاجل.. أردوغان يتنازل عن منصبه ويسلمه لهذا الشخص+صورة | دولي

عاجل.. أردوغان يتنازل عن منصبه ويسلمه لهذا الشخص+صورة

خطير...خبير عسكري فرنسي شهير: الجزائر ستتحول إلى سوريا جديدة بعد موت بوتفليقة | دولي

خطير...خبير عسكري فرنسي شهير: الجزائر ستتحول إلى ''سوريا جديدة '' بعد موت بوتفليقة

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة | دولي

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | عبدو الرباع يغني بحال الوداد بحال الرجاء | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

فيديو | عبدو الرباع يغني ''بحال الوداد بحال الرجاء''

نيكي ميناج تثير جدلا بسبب أحدث أغنياتها المصوّرة No Frauds | قنوات أخرى

نيكي ميناج تثير جدلا بسبب أحدث أغنياتها المصوّرة No Frauds

شوفو أصغر توأم رجاوي وودادي غادين يتفرجو فالديربي البيضاوي | خارج البلاطو

شوفو أصغر توأم رجاوي وودادي غادين يتفرجو فالديربي البيضاوي

رجاوي طالع ليه الدم قبل الديربي: حنا خوت وكيخلقو لينا الفتنة باش نيدرو الشغب | خارج البلاطو

رجاوي طالع ليه الدم قبل الديربي: حنا خوت وكيخلقو لينا الفتنة باش نيدرو الشغب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل...أغلب الزعماء السياسيين في فرنسا يدعون التصويت لإيمانويل ماكرون | دولي
منذ 57 ثانية

عاجل...أغلب الزعماء السياسيين في فرنسا يدعون التصويت ل''إيمانويل ماكرون''

ميدي آن تيفي تتخذ هذه القرارات في حق مقدمة أخبار بسبب الصحراء الغربية | بوليتيك

''ميدي آن تيفي'' تتخذ هذه القرارات في حق مقدمة أخبار بسبب ''الصحراء الغربية''

بالصور : اندلاع حريق مهول بآسفي و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور : اندلاع حريق مهول بآسفي و هذه هي التفاصيل

عاجل ورسميا...إيمانويل ماكرون وماري لوبين في الدور النهائي لإختيار رئيس فرنسا | دولي

عاجل ورسميا...''إيمانويل ماكرون'' و''ماري لوبين'' في الدور النهائي لإختيار رئيس فرنسا

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.