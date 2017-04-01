عاجل...أغلب الزعماء السياسيين في فرنسا يدعون التصويت ل''إيمانويل ماكرون'' ﻿

دعا أغلب زعماء الحزب الإشتراكي إلى دعم المرشح المستقل ''إيمانويل ماكرون'' ضد مرشحة اليمين المتطرف ''ماري لوبين''.



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دعا أغلب زعماء الحزب الإشتراكي إلى دعم المرشح المستقل "إيمانويل ماكرون" ضد مرشحة اليمين المتطرف "ماري لوبين".



وصرح "برنار كازنوف" المنتمي للحزب الإشتراكي ورئيس وزراء فرنسا، بعد ظهور النتائج قبل النهائية، جميع أنصار الحزب والديموقراطيين إلى التصويت للمرشح المستقل"إيمانويل ماكرون".



كما وجه كل من "فرانسوا فيون" و "لوك ميلونشون" وأغلب وزراء الحكومة الحالية إلى التصويت لصالح "إيمانويل ماكرون" في الإنتخابات النهائية لإنتخاب رئيس فرنسا الجديد.





وتمكن كل من "إيمانويل ماكرون" و"ماري لوبين" من ضمان تواجدهما في الدور الثاني والحاسم بعد حصولهما على 23.7 و 22 في المائة على التوالي من نسبة النتائج التي جرت اليوم الأحد.



وإحتل المرشح المستقل، "إيمانويل ماكرون" الصدارة في الدور الحالي، متبوعا بمرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، ومرشح اليمين التقليدي، فيما إحتل مرشح اليمين فرانسوا فيون المرتبة الثالثة ب 19.5 في المائة متبوعا بمرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون 19.5 في المائة.





