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''ميدي آن تيفي'' تتخذ هذه القرارات في حق مقدمة أخبار بسبب ''الصحراء الغربية''

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 19:39 ميدي آن تيفي تتخذ هذه القرارات في حق مقدمة أخبار بسبب الصحراء الغربية | بوليتيك
''ميدي آن تيفي'' تتخذ هذه القرارات في حق مقدمة أخبار بسبب ''الصحراء الغربية''
أوضحت إدارة قناة ''ميدي آن تيفي''، أنه خلال البث المباشر لقناة ''ميدي 1 تيفي'' للفترة الإخبارية المسائية ''Afrique Soir '' ، مساء يوم الجمعة الماضي ، تم رصد ارتكاب خطأ مهني من طرف الصحفية سمية الدغوغي،

 

شوف تيفي

أوضحت إدارة قناة ''ميدي آن تيفي''، أنه خلال البث المباشر لقناة ''ميدي 1 تيفي'' للفترة الإخبارية المسائية ''Afrique Soir '' ، مساء يوم الجمعة الماضي ، تم رصد ارتكاب خطأ مهني من طرف الصحفية سمية الدغوغي، المسؤولة عن إعداد وتقديم البرنامج المذكور، حيث لجأت الى استعمال عبارة ''الصحراء الغربية'' لتسمية الاقاليم الجنوبية للمملكة ، عوض عبارة ''الصحراء المغربية'' التي ينبغي استعمالها في سياق استعراضها لرد الديبلوماسية المغربية، على التصرفات غير المقبولة لفنزويلا في معاداة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.


وأضافت أنها بـ '' مجرد معاينة هذا الخطأ غير المقبول، والذي يتعارض مع السياسة التحريرية لقناة ''ميدي 1 تيفي''، و الذي لا ينسجم مع اُسلوب وطريقة تناولها لملف الوحدة الترابية للمملكة، وما درجت عليه القناة من التزام ثابت ودفاع مستمر ومستميت عن مغربية الصحراء، من خلال مواكبة تطوراتها على كافة المستويات والأصعدة، وفي مختلف المنتديات والمحافل القارية والدولية'' ، قامت الادارة المركزية للتحرير بقناة ''ميدي 1 تيفي''، باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية '' الحازمة التي تستدعيها واقعة الخطأ المهني المذكور، وكذا مباشرة التحريات والتدقيقات اللازمة ، من أجل تحديد كل المسؤوليات بدقة ، وكشف ملابسات هذا التصرف غير المقبول ، وترتيب الآثار القانونية المناسبة عليه''.


وأشارت على أنه لكون المسؤولية الاولى والمباشرة في ارتكاب هذا الخطأ ، تقع على عاتق '' الصحفية المعنية بإعداد وتقديم البرنامج الاخباري، فقد تم اتخاذ قرار فوري بـ '' تعليق مهامها، بانتظار إنهاء كل التحريات المهنية والإدارية ، واتخاذ القرارات الحازمة التي تستدعيها هذه الواقعة.''




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