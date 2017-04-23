بالصور : اندلاع حريق مهول بآسفي و هذه هي التفاصيل ﻿

شب حريق وصف بالخطير قبل قليل من يومه الأحد بعدد من حاويات الخردة ''فريكوات'' على مقربة من البراريك الصفيحية بحي القليعة بمدينة أسفي.



شوف تيفي:



شب حريق وصف بالخطير قبل قليل من يومه الأحد بعدد من حاويات الخردة "فريكوات" على مقربة من البراريك الصفيحية بحي القليعة بمدينة أسفي.



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن أعمدة الدخان الأسود و ألسنة النيران تعالت من الحي المذكور مما خلف ذعرا و خوفا في صفوف ساكنة الحي الشعبي المذكور.



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" , أنه و فور علمها باندلاع الحريق هرعت عناصر الوقاية المدينة مدعومة باحدى شاحناتها و بصهريج مائي, حيث تكمنت من تطويق الحريق و اخماده دون تسجيل خسائر في الأرواح , باستثناء بعض الخسائر المادية التي وصفت بالجسيمة , و قد تم فتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد أسبابه و التي لازالت مجهولة الى حدود الساعة .



