بالصور : اندلاع حريق مهول بآسفي و هذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
شب حريق وصف بالخطير قبل قليل من يومه الأحد بعدد من حاويات الخردة "فريكوات" على مقربة من البراريك الصفيحية بحي القليعة بمدينة أسفي.
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن أعمدة الدخان الأسود و ألسنة النيران تعالت من الحي المذكور مما خلف ذعرا و خوفا في صفوف ساكنة الحي الشعبي المذكور.
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" , أنه و فور علمها باندلاع الحريق هرعت عناصر الوقاية المدينة مدعومة باحدى شاحناتها و بصهريج مائي, حيث تكمنت من تطويق الحريق و اخماده دون تسجيل خسائر في الأرواح , باستثناء بعض الخسائر المادية التي وصفت بالجسيمة , و قد تم فتح تحقيق في الموضوع من أجل تحديد أسبابه و التي لازالت مجهولة الى حدود الساعة .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.