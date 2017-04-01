عاجل ورسميا...''إيمانويل ماكرون'' و''ماري لوبين'' في الدور النهائي لإختيار رئيس فرنسا ﻿

تمكن كل من ''إيمانويل ماكرون'' و''ماري لوبين'' من ضمان تواجدهما في الدور الثاني والحاسم بعد حصولهما على 23.7 و 22 في المائة على التوالي من نسبة النتائج التي جرت اليوم الأحد.





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تمكن كل من ''إيمانويل ماكرون'' و''ماري لوبين'' من ضمان تواجدهما في الدور الثاني والحاسم بعد حصولهما على 23.7 و 22 في المائة على التوالي من نسبة النتائج التي جرت اليوم الأحد.



وإحتل المرشح المستقل، ''إيمانويل ماكرون'' الصدارة في الدور الحالي، متبوعا بمرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان ، فيما إحتل مرشح اليمين فرانسوا فيون المرتبة الثالثة ب 19.5 في المائة متبوعا بمرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون 19.5 في المائة.





