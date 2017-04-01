إحالة ''روميو'' أكادير على المستشفى بعد محاولته الإنتحار بسبب زواج حبيبته ''جولييت'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب العشريني الذي حاول الإنتحار صبيحة اليوم بعد صعوده فوق رافعة بورشة للبناء بحي المسيرة بأكادير، قد تم إحالته على المستشفى الجهوي الحسن الثاني للوقوف على حالته الصحية



شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب العشريني الذي حاول الإنتحار صبيحة اليوم بعد صعوده فوق رافعة بورشة للبناء بحي المسيرة بأكادير، قد تم إحالته على المستشفى الجهوي الحسن الثاني للوقوف على حالته الصحية والنفسية قبل مثوله للتحقيق.

وأنهى الشاب محاولة الإنتحار صبيحة اليوم عبر التهديد بالسقوط من فوق الرافعة المثبتة في ورشة للبناء، بعد حوار مرير مع مسؤولي المدينة وشخصيات مدنية أخرى ، حيث تمكنت إمرأة بإقناعه الهبوط من فوق الرافعة والعدول عن الإنتحار.

ومباشرة بعد الهبوط من الرافعة، نقل الشاب العشريني نحو المستشفى للإطمئنان عليه، قبل خضوعه للتحقيق والإستنطاق من طرف الشرطة عن دواعي وملابسات تهديده بالإنتحار.



وأوضحت مصادر من عين المكان أن الشاب العشريني لايعمل في ذات الورشة التي حاول فيها الإنتحار، بل في مكان آخر، حيث تفاجأ العمال بصعوده فوق رافعة الورشة وهو في حالة بكاء وهستيرية حادة مباشرة بعد محاولته ليلة أمس منع محبوبته من الزواج من شاب آخر.





