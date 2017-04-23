عاجل.. أردوغان يتنازل عن منصبه ويسلمه لهذا الشخص+صورة ﻿

قام رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتسليم مهامه ومنصبه مؤقتاً إلى الطفل ''يغييت تورك'' الطالب بالصف الرابع الابتدائي وذلك بمناسبة احتفال تركيا بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.

"شوف تيفي"

قام رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتسليم مهامه ومنصبه مؤقتاً إلى الطفل "يغييت تورك" الطالب بالصف الرابع الابتدائي وذلك بمناسبة احتفال تركيا بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.



وحسب موقع "الدايلي صباح" التركي فقد قام الطفل أي الرئيس المؤقت بإلقاء كلمة بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية أشار فيها أن تركيا في هذا اليوم لم تنسَ أيضاً الأطفال الذين يعيشون بالبلاد التي تشهد حروباً وصراعات.

وأضاف ذات الموقع أن الرئيس الجديد، أجاب عن أسئلة الصحفيين التي كان بعضها حول التعديلات الدستورية الأخيرة، وقال تورك "إنه لا يرى أي مانع في أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة حزبه أيضاً"،مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة مهمة بالنسبة إلى مستقبل الأطفال ومن ثمة مستقبل تركيا.