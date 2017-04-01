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خطير...خبير عسكري فرنسي شهير: الجزائر ستتحول إلى ''سوريا جديدة '' بعد موت بوتفليقة

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 17:37 خطير...خبير عسكري فرنسي شهير: الجزائر ستتحول إلى سوريا جديدة بعد موت بوتفليقة | دولي
خطير...خبير عسكري فرنسي شهير: الجزائر ستتحول إلى ''سوريا جديدة '' بعد موت بوتفليقة
في الوقت التي تشهد فرنسا، هذه الأيام، سباقا محموما بين مرشحين نحو كرسي الرئاسة، خرج خبير عسكري فرنسي معروف، بتصريح مثير من شأنه أن يُعكر مجددا صفو العلاقات الفرنسية- الجزائرية، بسبب ما يحمله من

شوف تيفي


في الوقت التي تشهد فرنسا، هذه الأيام، سباقا محموما بين مرشحين نحو كرسي الرئاسة، خرج خبير عسكري فرنسي معروف، بتصريح مثير من شأنه أن يُعكر مجددا صفو العلاقات الفرنسية- الجزائرية، بسبب ما يحمله من معطيات خطيرة حول الوضع السياسي بالمستعمرة السابقة لفرنسا.


وقال '' بيير سيرفانت Pierre Servent''، الكاتب والخبير في الاستراتيجيات العسكرية، خلال حلوله ضيفا على برنامج '' أهلا أبناء الأرض Salut les terriens ! ''، الذي تبثه قناة Canal+ الفرنسية، إن الجزائر ستتحول قريبا إلى ''سوريا جديدة بمجرد رحيل بوتفليقة''.


وأضاف ذات الخبير الفرنسي الشهير، خلال حلقة البرنامج لمساء أمس السبت 22 ابريل 2017، أن النظام الجزائري، بدأ بالانهيار بعد أن ارتكب أخطاء فادحة، منها صرفه لمبالغ مالية باهظة لشراء '' صمت الجزائريين''، خلال اندلاع ما يسمى بـ '' الربيع العربي'' سنة 2011، مشيرا إلى أن تراجع أسعار البترول بشكل مهول، الذي يُعد أهم مورد لخزينة البلد، ينذر بانفجار الأوضاع.


وقال نفس المتحدث، إن تنظيمات إرهابية منها ما يُسمى بـ '' تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي'' و'' تنظيم الدولة الإسلامي '' ، سيستغل هذه الأوضاع المتهرئة، بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة '' المريض والمقعد أصلا''، ليحول الجزائر إلى ما عليه سوريا في الوقت الراهن.


سيرفانت الذي أوضح أنه مهتم كثيرا بما يجري بالجزائر، أوضح أن النخبة الحاكمة في هذا البلد التي تعيش على نوع من '' كذب الدولة''، لكون الجنرالات الحاكمين الفعليين بالجزائر، يسعون للبقاء في السلطة التي ورثوها من المستعمر الفرنسي بكل الوسائل، وأن ظهور انتفاضات في الآونة الأخيرة، بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية، ستستغله هذه التنظيمات الإرهابية، التي نبتت أصلا في الجزائر، لقلب الموازين لصالحها.


وأكد أن الدليل على أن الأوضاع بالجزائر '' على ما لايرام''، هو أن مسؤولين بارزين بالنظام الجزائر اختفوا بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، منهم جنرال بارز، ومدير الاستخبارات تمت إقالته..، مشيرا إلى أن الوضع غير المستقر يشبه إلى حد كبير ما وقع بالاتحاد السوفياتي أياما قبل انهياره.




 

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شوف تيفي الجزائر الربيع العربي الجزائر خبير عسكري داعش التنظيمات الإرهابية الإرهاب القاعدة بوتفليقة

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