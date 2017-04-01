بوليس فاس حال عينيه على الذبيحة السرية بفاس و ها أشنو حصلو هاذ ليام ﻿

ضبطت المصالح الأمنية بولاية أمن فاس نهاية الأسبوع أزيد من 145 كليوغرام من اللحوم الحمراء غير الخاضعة للمراقبة الطبية مصدرها ''الذبيحة السرية''.



شوف تيفي



ضبطت المصالح الأمنية بولاية أمن فاس نهاية الأسبوع أزيد من 145 كليوغرام من اللحوم الحمراء غير الخاضعة للمراقبة الطبية مصدرها "الذبيحة السرية".



و ذكرت مصدر أمني لـ"شوف تيفي" أن عناصر الأمن بمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ, تمكنت من ضبط هذه الكمية من لحوم الذبيحة السرية بعد مداهمتها لمحل مخصص للجزارة بشارع "محمد الفاسي" بنفوذ المنطقة الأمينة المذكورة بعد تلقيها إخبارية في الموضوع.



و أضافت ذات المصادر أنه تم الاستماع إلى المشتبه فيه فور الانتهاء من الاجراءات المسطرية وذلك تحت اشراف النيابة العامة المختصة كما تم تسليم اللحوم المحجوزة إلى المصلحة المختصة قصد إجراء خبرة بيطرية .





