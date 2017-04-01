 استقلاليون غاضبون من ''ميدي أن تيفي'' بسبب لشكر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

استقلاليون غاضبون من ميدي أن تيفي بسبب لشكر | بوليتيك

استقلاليون غاضبون من ''ميدي أن تيفي'' بسبب لشكر

ضجة فيسبوكية و السبب سيارة إم روج خرقت القانون | مجتمع

ضجة فيسبوكية و السبب سيارة ''إم روج'' خرقت القانون

التفاصيل الكاملة لروميو أكادير الذي يهدد بالإنتحار من فوق رافعة للبناء بعد زواج عشيقته جولييت | مجتمع

التفاصيل الكاملة ''لروميو '' أكادير الذي يهدد بالإنتحار من فوق رافعة للبناء بعد زواج عشيقته ''جولييت

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة | دولي

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة

عاجل وبالفيديو.وأخيرا..إقناع روميو أكادير العدول على الإنتحار بعد زواج جولييت | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.وأخيرا..إقناع ''روميو '' أكادير العدول على الإنتحار بعد زواج ''جولييت ''

بالفيديو..الخيام مدير البسيج بمركب محمد الخامس إلى جانب بودريقة وحسبان لمتابعة الديربي | مجتمع

بالفيديو..الخيام مدير البسيج بمركب محمد الخامس إلى جانب بودريقة وحسبان لمتابعة الديربي

للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة المصباح | بوليتيك

للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة ''المصباح''

معرض الفلاحة يكسب الرهان و يستقطب مليون زائر و هذه هي الأقطاب الأكثر زيارة | حوادث و حقوق

معرض الفلاحة يكسب الرهان و يستقطب مليون زائر و هذه هي الأقطاب الأكثر زيارة

عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد زواج حبيبته | حوادث و حقوق

عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد ''زواج حبيبته''

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

استقلاليون غاضبون من ''ميدي أن تيفي'' بسبب لشكر

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 17:20 استقلاليون غاضبون من ميدي أن تيفي بسبب لشكر | بوليتيك
استقلاليون غاضبون من ''ميدي أن تيفي'' بسبب لشكر
وجه القيادي بحزب الاستقلال والناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة، انتقادات لاذعة لإدارة قناة ''ميدي أن تيفي''، بعد مرور ادريس لشكر في برنامج '' 60 دقيقة للإقناع''، أمس السبت 22 أبريل 2017.

 

شوف تيفي


وجه القيادي بحزب الاستقلال والناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة، انتقادات لاذعة لإدارة قناة ''ميدي أن تيفي''، بعد مرور ادريس لشكر في برنامج '' 60 دقيقة للإقناع''، أمس السبت 22 أبريل 2017.


وقال بنحمزة إن القناة تمارس نوعا من '' الانتقائية'' في التعامل مع حزب الاستقلال، حين خصصت حلقتين من برامج '' ميدي أن تيفي''، في مدة وجيزة للكاتب الأول لحزب الوردة ادريس لشكر.


وكتب بنحمزة في تدوينة له جاء فيها '' قناة Medi1 Tv لها مفهومها الخاص للمهنية...قبل أسبوعين عندما كان الأمر يتعلق بخلافات داخل حزب الاستقلال قررت القناة الإستماع ''بدون تردد'' لوجهة نظر وحيدة توجد على تناقض مع الأمين العام للحزب''.


وأضاف '' عندما تعلق الأمر بالخلاف الذي يعرفه الاتحاد الاشتراكي فإن ذات القناة خصصت في أسبوع واحد حلقة برنامج ''دون تردد'' و حلقة ''60 دقيقة للإقناع'' للكاتب الأول السيد إدريس لشكر.''




‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حزب الاستقلال ادريس لشكر الاتحاد الاشتراكي ميدي أن المهنية Medi1 Tv

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة المصباح | بوليتيك

للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة ''المصباح''

ساعات قبل لقاء الديربي أبو حفص يكشف قصة حبه لهذا الفريق البيضاوي | بوليتيك

ساعات قبل لقاء الديربي ''أبو حفص'' يكشف قصة حبه لهذا الفريق البيضاوي

إيمازيغن: تعيين العثماني الأمازيغي رئيسا للحكومة نكوص للقضية | بوليتيك

إيمازيغن: تعيين العثماني '' الأمازيغي'' رئيسا للحكومة ''نكوص'' للقضية

حقائق جديدة لمقربين من الطبيب الموشح من طرف الملك محمد السادس والذي تحول بقدرة قادر إلى مول البيتزا | بوليتيك

حقائق جديدة لمقربين من الطبيب الموشح من طرف الملك محمد السادس والذي تحول بقدرة قادر إلى ''مول البيتزا''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نيكي ميناج تثير جدلا بسبب أحدث أغنياتها المصوّرة No Frauds | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

نيكي ميناج تثير جدلا بسبب أحدث أغنياتها المصوّرة No Frauds

شوفو أصغر توأم رجاوي وودادي غادين يتفرجو فالديربي البيضاوي | خارج البلاطو

شوفو أصغر توأم رجاوي وودادي غادين يتفرجو فالديربي البيضاوي

رجاوي طالع ليه الدم قبل الديربي: حنا خوت وكيخلقو لينا الفتنة باش نيدرو الشغب | خارج البلاطو

رجاوي طالع ليه الدم قبل الديربي: حنا خوت وكيخلقو لينا الفتنة باش نيدرو الشغب

برافو...شوفو طريقة تفتيش الجماهير قبل الدخول للمركب لمتابعة الديربي...(ممنوعات غريبة) | بــووز

برافو...شوفو طريقة تفتيش الجماهير قبل الدخول للمركب لمتابعة الديربي...(ممنوعات غريبة)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

استقلاليون غاضبون من ميدي أن تيفي بسبب لشكر | بوليتيك
منذ 10 دقائق

استقلاليون غاضبون من ''ميدي أن تيفي'' بسبب لشكر

ضجة فيسبوكية و السبب سيارة إم روج خرقت القانون | مجتمع

ضجة فيسبوكية و السبب سيارة ''إم روج'' خرقت القانون

التفاصيل الكاملة لروميو أكادير الذي يهدد بالإنتحار من فوق رافعة للبناء بعد زواج عشيقته جولييت | مجتمع

التفاصيل الكاملة ''لروميو '' أكادير الذي يهدد بالإنتحار من فوق رافعة للبناء بعد زواج عشيقته ''جولييت

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة | دولي

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.