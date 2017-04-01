استقلاليون غاضبون من ''ميدي أن تيفي'' بسبب لشكر ﻿

وجه القيادي بحزب الاستقلال والناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة، انتقادات لاذعة لإدارة قناة ''ميدي أن تيفي''، بعد مرور ادريس لشكر في برنامج '' 60 دقيقة للإقناع''، أمس السبت 22 أبريل 2017.

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وجه القيادي بحزب الاستقلال والناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة، انتقادات لاذعة لإدارة قناة ''ميدي أن تيفي''، بعد مرور ادريس لشكر في برنامج '' 60 دقيقة للإقناع''، أمس السبت 22 أبريل 2017.



وقال بنحمزة إن القناة تمارس نوعا من '' الانتقائية'' في التعامل مع حزب الاستقلال، حين خصصت حلقتين من برامج '' ميدي أن تيفي''، في مدة وجيزة للكاتب الأول لحزب الوردة ادريس لشكر.



وكتب بنحمزة في تدوينة له جاء فيها '' قناة Medi1 Tv لها مفهومها الخاص للمهنية...قبل أسبوعين عندما كان الأمر يتعلق بخلافات داخل حزب الاستقلال قررت القناة الإستماع ''بدون تردد'' لوجهة نظر وحيدة توجد على تناقض مع الأمين العام للحزب''.



وأضاف '' عندما تعلق الأمر بالخلاف الذي يعرفه الاتحاد الاشتراكي فإن ذات القناة خصصت في أسبوع واحد حلقة برنامج ''دون تردد'' و حلقة ''60 دقيقة للإقناع'' للكاتب الأول السيد إدريس لشكر.''







