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ضجة فيسبوكية و السبب سيارة ''إم روج'' خرقت القانون

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 17:17 ضجة فيسبوكية و السبب سيارة إم روج خرقت القانون | مجتمع
ضجة فيسبوكية و السبب سيارة ''إم روج'' خرقت القانون
تداول عدد من رواد صفحات المواقع الاجتماعية ''الفايس بوك'' اليوم الأحد صورة لسيارة مسؤول بالدولة ركن سيارته فوق الرصيف على مقربة من المعرض الدولي للفلاحة في خرق سافر للقانون فيما ظلت سيارات

شوف تيفي:


تداول عدد من رواد صفحات المواقع الاجتماعية ''الفايس بوك'' اليوم الأحد صورة لسيارة مسؤول بالدولة ركن سيارته فوق الرصيف على مقربة من المعرض الدولي للفلاحة في خرق سافر للقانون فيما ظلت سيارات المواطنين في طابور طويل تنتظر المرور أمام المرور .

و استنكر رواد ''الفايسبوك'' هذه الخطوة التي اقدم عليها هذا المسؤول والذي أعطى بتصرفه هذا مثلا بئيسا لرجل القانون والسلطة المفروض فيه ان يكون قدوة في احترام القانون , مطالبين الجميع بإحترام القانون و معاقبة كل من أخل به مهما كان منصبه و أصله.

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