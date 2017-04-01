 التفاصيل الكاملة ''لروميو '' أكادير الذي يهدد بالإنتحار من فوق رافعة للبناء بعد زواج عشيقته ''جولييت '' ﻿
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التفاصيل الكاملة ''لروميو '' أكادير الذي يهدد بالإنتحار من فوق رافعة للبناء بعد زواج عشيقته ''جولييت ''

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 17:15 التفاصيل الكاملة لروميو أكادير الذي يهدد بالإنتحار من فوق رافعة للبناء بعد زواج عشيقته جولييت | مجتمع
التفاصيل الكاملة ''لروميو '' أكادير الذي يهدد بالإنتحار من فوق رافعة للبناء بعد زواج عشيقته ''جولييت ''
علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الذي يحاول الإنتحار في هذه اللحظات، قام ليلة أمس وهو في وضعية هستيرية بمحاولة التشويش على عرس محبوبته التي عقدت قرانها الذي أجريت إحتفلاته يوم أمس.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الذي يحاول الإنتحار في هذه اللحظات، قام ليلة أمس وهو في وضعية هستيرية بمحاولة التشويش على عرس محبوبته التي عقدت قرانها الذي أجريت إحتفلاته يوم أمس.

وحسب مصادر مطلعة، حاول الشاب الذي يعمل في ورشة للبناء، منع زواج محبوبته من شاب آخر من نفس المنطقة التي ينحدر منها نواحي مدينة سيدي إفني، حيث تدخل بعض أصدقائه عبر منعه من إرتكاب حماقة قد تعصف بمستقبله خاصة وأنه يبلغ من العمر 24 سنة.

وأضاف ذات المصدر، فالشاب لم ينم طيلة الليلة الماضية تزامنا وإحتفالات عرس محبوبته، حيث مباشرة بعد ولوجه لمقر عمله بورشة للبناء بحي المسيرة بقلب مدينة أكادير، صعد ''روميو '' فوق الرافعة التي تستعمل في البناء مهددا بإلإنتحار في حال لم يتم إحضار محبوبته وأمه.

ويواصل المسؤولين عن جميع الأجهزة الأمنية والقضائية بأكادير محاولاتهم إقناع ''المتيم'' في الورشة العدول عن الإنتحار من فوق رافعة البناء ''GROWA'' بعد زواج معشوقته التي لم تنتظره إلى حين جمع المال الكافي لمتطلبات إقامة حفل الزواج.


‫شوف تيفي

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الشاب الإنتحار رمي نفسه الرافعة الهواء مبتشرة شوف تيفي

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