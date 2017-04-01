عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة ﻿

بلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى حدود الثالثة زوالا بالتوقيت الفرنسي 69.42 في المائة، وذلك حسب وزارة الداخلية الفرنسية.

"شوف تيفي"



بلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى حدود الثالثة زوالا بالتوقيت الفرنسي 69.42 في المائة، وذلك حسب وزارة الداخلية الفرنسية.

وأوضحت وكالة فرانس بريس أن هذه النسبة هي أقل بنقطة عن انتخابات 2012، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة وصلت إلى 28.54 في المائة في منتصف النهار .

وكانت عمليات التصويت قد انطلقت على الساعة الثامنة وسط تدابير أمنية مشددة ، بعد ثلاثة أيام على الاعتداء في شارع الشانزيليزي في باريس الذي أدى إلى مقتل شرطي .