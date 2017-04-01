عاجل وبالفيديو.وأخيرا..إقناع ''روميو '' أكادير العدول على الإنتحار بعد زواج ''جولييت '' ﻿

أنهى الشاب الذي حاول الإنتحار صبيحة اليوم من فوق رافعة للبناء بورشة بمدينة أكادير، محاولة إنتحاره بعد إقناعه بالعدول عن الفكرة بتدخل من مسؤولي المدينة.

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أنهى الشاب الذي حاول الإنتحار صبيحة اليوم من فوق رافعة للبناء بورشة بمدينة أكادير، محاولة إنتحاره بعد إقناعه بالعدول عن الفكرة بتدخل من مسؤولي المدينة.

وتمكنت لجنة مكونة من باشا مدينة أكادير بإشراف من مسؤولين قضائيين وحضور أمنيين برتب مختلفة إقناع الشاب العشريني من الإنتحار، حيث تقبل الضحية الفكرة وقام بالنزول من فوق الرافعة.



وأوضحت مصادر من عين المكان أن العامل بورشة البناء، بدأ عمله صبيحة اليوم بشكل عادي قبل أن يصعد إلى فوق الورشة في حالة بكاء وهستيرية بعد محاولته ليلة أمس منع محبوبته من الزواج من شاب آخر.



