الرجل الأول في الكاف ولقجع وسفير بمركب محمد الخامس ﻿

"شوف تيفي"
كشف موفد "شوف تيفي" إلى ملعب محمد الخامس عن وصول الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مرفوقا بفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى "دونور".
وأوضح الموفد أن العديد من الشخصيات المعروفة، حلت بدورها في مركب محمد الخامس قبل دقائق وعلى رئسها خالد سفير والي جهة الدار البيضاء سطات.
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