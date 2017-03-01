بالفيديو..رونار بمركب محمد الخامس لمتابعة الديربي 122 بين الوداد والرجاء ﻿

وصل مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم الفرنسي هيرفي رونار قبل قليل من يومه الأحد، إلى مركب محمد الخامس بالبيضاء، لمتابعة الديربي 122 بين الوداد والرجاء.

"شوف تيفي"

وصل مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم الفرنسي هيرفي رونار قبل قليل من يومه الأحد، إلى مركب محمد الخامس بالبيضاء، لمتابعة الديربي 122 بين الوداد والرجاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هيرفي رونار ، اختار الجلوس في الجهة الخاصة بالجماهير الودادية التي تفاعلت معه، وعبرت عن سعادته الكبيرة بحضور ديربي الغريمين.

وأوضح المصدر ذاته أن العديد من الفعاليات السياسية والكروية، حلت بدورها إلى مركب محمد الخامس لمتابعة الديربي البيضاوي 122 المصنف من بين أقوي ديربيات العالم.