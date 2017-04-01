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بالفيديو..الخيام مدير البسيج بمركب محمد الخامس إلى جانب بودريقة وحسبان لمتابعة الديربي

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 15:56 بالفيديو..الخيام مدير البسيج بمركب محمد الخامس إلى جانب بودريقة وحسبان لمتابعة الديربي | مجتمع
بالفيديو..الخيام مدير البسيج بمركب محمد الخامس إلى جانب بودريقة وحسبان لمتابعة الديربي
وصل قبل قليل من يومه الأحد، عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى ملعب مجمد الخامس بالبيضاء، لمتابعة مباراة الديربي بين الوداد والرجاء.

"شوف تيفي"

 

وصل قبل قليل من يومه الأحد، عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى ملعب مجمد الخامس بالبيضاء، لمتابعة مباراة الديربي بين الوداد والرجاء.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن الخيام جلس بالمقاعد المخصصة بالمكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي وبالتحديد بالقرب من سعيد حسبان الرئيس الحالي ومحمد بودريقة الرئيس السابق للفريق الأخضر.

وأكد الموفد ذاته أن الجماهير الرجاوية، عبرت عن سعادتها الكبيرة بمتابعة الرجل الأول في جهاز "البسيج" عبد الحق الخيام لمباراة الديربي من المدرجات الخاصة بالفريق الأخضر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجماهير الرجاوية بودريقة البسيج الفريق المسير سعيد حسبان

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