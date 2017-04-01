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للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة ''المصباح''

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 15:42 للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة المصباح | بوليتيك
للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة ''المصباح''
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تخلف عن اللقاء التواصلي للمرة الثانية على التوالي، والذي كان من المرتقب عقده يوم أمس السبت بالمقر المركزي للحزب، في إطار الإتفاق بين أعضاء


بوليايك
شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تخلف عن اللقاء التواصلي للمرة الثانية على التوالي، والذي كان من المرتقب عقده يوم أمس السبت بالمقر المركزي للحزب، في إطار الإتفاق بين أعضاء الأمانة العامة للحزب بضرورة عقد إجتماعات ولقاءات تواصلية لإمتصاص غضب القواعد بعد تشكيل الحكومة والخروج من الأزمة التي تهدد الحزب بالإنشقاق.

وحسب مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' فالعثماني لم يقدم أي إعتذار أو تبرير لشبيبة الحزب حول تخلفه للإجتماع المؤجل منذ الأسبوع الماضي، حيث إلتحق أعضاء شبيبة الحزب بالمقر المركزي يوم أمس في إنتظار حضور رئيس الحكومة لتقديم مبرراته حول تشكيل الحكومة الجديدة والأحزاب المشكلة للأغلبية.

وأضاف ذات المصدر، أن قياديي شبيبة حزب ''المصباح''، إستغلوا حضور مسؤولي شبيبة الحزب بالرباط يوم أمس، لتنظيم لقاء تحت إشراف اللجنة الوطنية للشبية، على أساس تنظيم اللقاء التواصلي مع رئيس الحكومة مساء اليوم بالمقر المركزي.

وفي ذات السياق، وطبقا للخبر الذي أوردته ''شوف تيفي'' يؤكد عدم التوصل إلى إتفاق بين قادة حزب العدالة والتنمية على تنظيم لقاءات تواصلية في جميع مناطق المغرب، بهدف إمتصاص الغضب الذي يهدد تماسك الحزب بعد بروز تيارين ''متصارعين''، الأول يدافع عن رؤية الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران والثاني محسوب على كل من رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني المسنود بقوة من طرف كل من عزيز الرباح ولحسن الداودي.


‫شوف تيفي

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اللقاء التواصلي الشبيبية لحزب العدالة والتنمية العثماني بن كيران شوف تيفي

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