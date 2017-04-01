 معرض الفلاحة يكسب الرهان و يستقطب مليون زائر و هذه هي الأقطاب الأكثر زيارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة | دولي

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة

عاجل وبالفيديو.وأخيرا..إقناع روميو أكادير العدول على الإنتحار بعد زواج جولييت | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.وأخيرا..إقناع ''روميو '' أكادير العدول على الإنتحار بعد زواج ''جولييت ''

بالفيديو..الخيام مدير البسيج بمركب محمد الخامس إلى جانب بودريقة وحسبان لمتابعة الديربي | مجتمع

بالفيديو..الخيام مدير البسيج بمركب محمد الخامس إلى جانب بودريقة وحسبان لمتابعة الديربي

للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة المصباح | بوليتيك

للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة ''المصباح''

معرض الفلاحة يكسب الرهان و يستقطب مليون زائر و هذه هي الأقطاب الأكثر زيارة | حوادث و حقوق

معرض الفلاحة يكسب الرهان و يستقطب مليون زائر و هذه هي الأقطاب الأكثر زيارة

عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد زواج حبيبته | حوادث و حقوق

عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد ''زواج حبيبته''

مـْـــشا بعيد..مواطن من جنوب افريقيا حصلو عند المخدرات فالأمعاء ديالو فمطار محمد الخامس | حوادث و حقوق

مـْـــشا بعيد..مواطن من جنوب افريقيا حصلو عند المخدرات فالأمعاء ديالو فمطار محمد الخامس

عاجل وبالفيديو..الحب يدفع بروميو إلى التهديد بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..''الحب'' يدفع ''بروميو'' إلى التهديد بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير

ساعات قبل لقاء الديربي أبو حفص يكشف قصة حبه لهذا الفريق البيضاوي | بوليتيك

ساعات قبل لقاء الديربي ''أبو حفص'' يكشف قصة حبه لهذا الفريق البيضاوي

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

معرض الفلاحة يكسب الرهان و يستقطب مليون زائر و هذه هي الأقطاب الأكثر زيارة

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 15:37 معرض الفلاحة يكسب الرهان و يستقطب مليون زائر و هذه هي الأقطاب الأكثر زيارة | حوادث و حقوق
معرض الفلاحة يكسب الرهان و يستقطب مليون زائر و هذه هي الأقطاب الأكثر زيارة
أكد ''جواد الشامي'' المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، بأن الدورة12 وصل عدد زوارها ما يقارب مليون زائر، وهو الهدف الذي سبق تحديده من طرف القائمين على تنظيم هذا الملتقى السنوي.

 

شوف تيفي :

 

أكد "جواد الشامي" المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، بأن الدورة12 وصل عدد زوارها ما يقارب مليون زائر، وهو الهدف الذي سبق تحديده من طرف القائمين على تنظيم هذا الملتقى السنوي.

و أوضح الشامي خلال تصريح صحفي أن الدورة 12 عرفت مشاركة 66 دولة، من بينها19 دولة إفريقيا، مضيفا بأن الدورة تكللت بالنجاح على مختلف المستويات التنظيمية واللوجيستيكية ، وجاءت مجيبة على انتظارات المهنيين الذين تمكنوا من تحقيق أهدافهم المنشودة من وراء المشاركة في هذه التظاهرة.، و أكد "جواد الشامي" المندوب العام إلى أن الملتقى عرف التوقيع على 21 اتفاقية ما بين هيئات مغربية- مغربية، ومغربية-أجنبية.

و أضاف "الشامي" , أن الملتقى حظي بتغطية إعلامية واسعة، من طرف460 صحفيا معتمدا من 168 وسيلة إعلامية من المغرب ومن الخارج، فيما تخللت فعاليات التظاهرة 32 مناظرة تمحورت أشغالها حول موضوع "النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة".

إلى ذلك، أضاف الشامي، بأن قطبي "المنتجات المحلية " و"تربية المواشي" سجلا أكبر عدد في الزوار الذين ، قدموا على الخصوص لاستكشاف سلالات الأبقار والماعز والأغنام والإبل، بالإضافة إلى المنتجات التي تبرز غنى وتنوع الهوية المغربية وتفرد المغرب.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المندوب العام شوف تيفي المنتجات المحلية تربية المواشي جواد الشامي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.وأخيرا..إقناع روميو أكادير العدول على الإنتحار بعد زواج جولييت | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.وأخيرا..إقناع ''روميو '' أكادير العدول على الإنتحار بعد زواج ''جولييت ''

عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد زواج حبيبته | حوادث و حقوق

عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد ''زواج حبيبته''

مـْـــشا بعيد..مواطن من جنوب افريقيا حصلو عند المخدرات فالأمعاء ديالو فمطار محمد الخامس | حوادث و حقوق

مـْـــشا بعيد..مواطن من جنوب افريقيا حصلو عند المخدرات فالأمعاء ديالو فمطار محمد الخامس

عاجل وبالفيديو..الحب يدفع بروميو إلى التهديد بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..''الحب'' يدفع ''بروميو'' إلى التهديد بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نيكي ميناج تثير جدلا بسبب أحدث أغنياتها المصوّرة No Frauds | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

نيكي ميناج تثير جدلا بسبب أحدث أغنياتها المصوّرة No Frauds

شوفو أصغر توأم رجاوي وودادي غادين يتفرجو فالديربي البيضاوي | خارج البلاطو

شوفو أصغر توأم رجاوي وودادي غادين يتفرجو فالديربي البيضاوي

رجاوي طالع ليه الدم قبل الديربي: حنا خوت وكيخلقو لينا الفتنة باش نيدرو الشغب | خارج البلاطو

رجاوي طالع ليه الدم قبل الديربي: حنا خوت وكيخلقو لينا الفتنة باش نيدرو الشغب

برافو...شوفو طريقة تفتيش الجماهير قبل الدخول للمركب لمتابعة الديربي...(ممنوعات غريبة) | بــووز

برافو...شوفو طريقة تفتيش الجماهير قبل الدخول للمركب لمتابعة الديربي...(ممنوعات غريبة)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة | دولي
منذ 2 دقائق

عاجل..نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 69.42 في المائة

عاجل وبالفيديو.وأخيرا..إقناع روميو أكادير العدول على الإنتحار بعد زواج جولييت | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.وأخيرا..إقناع ''روميو '' أكادير العدول على الإنتحار بعد زواج ''جولييت ''

بالفيديو..الخيام مدير البسيج بمركب محمد الخامس إلى جانب بودريقة وحسبان لمتابعة الديربي | مجتمع

بالفيديو..الخيام مدير البسيج بمركب محمد الخامس إلى جانب بودريقة وحسبان لمتابعة الديربي

للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة المصباح | بوليتيك

للمرة الثانية ..العثماني يتخلف عن لقاء شبيبة ''المصباح''

﻿ ﻿
أمس 12:17 GMT

عاجل..شوفو كيفاش دْوز ولد لفشوش ليلته الأولى بسجن الزاكي بسلا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.