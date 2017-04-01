معرض الفلاحة يكسب الرهان و يستقطب مليون زائر و هذه هي الأقطاب الأكثر زيارة ﻿

أكد ''جواد الشامي'' المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، بأن الدورة12 وصل عدد زوارها ما يقارب مليون زائر، وهو الهدف الذي سبق تحديده من طرف القائمين على تنظيم هذا الملتقى السنوي.

شوف تيفي :

أكد "جواد الشامي" المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، بأن الدورة12 وصل عدد زوارها ما يقارب مليون زائر، وهو الهدف الذي سبق تحديده من طرف القائمين على تنظيم هذا الملتقى السنوي.

و أوضح الشامي خلال تصريح صحفي أن الدورة 12 عرفت مشاركة 66 دولة، من بينها19 دولة إفريقيا، مضيفا بأن الدورة تكللت بالنجاح على مختلف المستويات التنظيمية واللوجيستيكية ، وجاءت مجيبة على انتظارات المهنيين الذين تمكنوا من تحقيق أهدافهم المنشودة من وراء المشاركة في هذه التظاهرة.، و أكد "جواد الشامي" المندوب العام إلى أن الملتقى عرف التوقيع على 21 اتفاقية ما بين هيئات مغربية- مغربية، ومغربية-أجنبية.

و أضاف "الشامي" , أن الملتقى حظي بتغطية إعلامية واسعة، من طرف460 صحفيا معتمدا من 168 وسيلة إعلامية من المغرب ومن الخارج، فيما تخللت فعاليات التظاهرة 32 مناظرة تمحورت أشغالها حول موضوع "النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة".

إلى ذلك، أضاف الشامي، بأن قطبي "المنتجات المحلية " و"تربية المواشي" سجلا أكبر عدد في الزوار الذين ، قدموا على الخصوص لاستكشاف سلالات الأبقار والماعز والأغنام والإبل، بالإضافة إلى المنتجات التي تبرز غنى وتنوع الهوية المغربية وتفرد المغرب.