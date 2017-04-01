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عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد زواج حبيبته | حوادث و حقوق

عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد ''زواج حبيبته''

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عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد ''زواج حبيبته''

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 15:35 عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد زواج حبيبته | حوادث و حقوق
عاجل.. وبالفيديو..إستنفار كبير بأكادير لإنقاذ شاب من الإنتحار من فوق رافعة بعد ''زواج حبيبته''
حل في هذه اللحظات مسؤولين عن جميع الأجهزة الأمنية والقضائية بمكان ورشة للبناء بحي المسيرة بأكادير، لإقناع عامل في الورشة العدول عن الإنتحار من فوق رافعة البناء ''GROWA'' بعد زواج محبوبته دون علمه.

شوف تيفي


حل في هذه اللحظات مسؤولين عن جميع الأجهزة الأمنية والقضائية بمكان ورشة للبناء بحي المسيرة بأكادير، لإقناع عامل في الورشة العدول عن الإنتحار من فوق رافعة البناء ''GROWA'' بعد زواج محبوبته دون علمه.
وحسب مصادر من عين المكان، فالشاب طالب في هذه اللحظات باشا مدينة أكادير الذي يخوض معه حوارا منذ ساعة تقريبا، بإحضار والدته التي تقطن بأحد الدواير بنواحي مدينتي إفني وتزنيت.

وأضافت ذات المصادر، أن حوالي 30 عاملا بالورشة يحاولون إقناع زميلهم المزداد سنة 1994 بالعدول عن الإنتحار بعد زواج ''محبوبته'' وهي فتاة تنحدر من نفس المنطقة تعرف عليها منذ سنوات، لكن ظروفه المادية الصعبة حالت دون تمكنه من جمع مستلزمات الزواج.

وأوضحت ذات المصادر أن الشاب يشتغل بنفس الورشة، حيث بدأ عمله صبيحة اليوم الأحد بشكل عادي قبل أن يصعد إلى فوق الورشة في حالة بكاء وهستيرية حادتين مباشرة بعد علمه بزواج فتاة كان ينوي الزواج بها.

‫شوف تيفي

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الشاب الإنتحار رمي نفسه الرافعة الهواء مبتشرة شوف تيفي

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