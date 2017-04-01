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مـْـــشا بعيد..مواطن من جنوب افريقيا حصلو عند المخدرات فالأمعاء ديالو فمطار محمد الخامس

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 15:30 مـْـــشا بعيد..مواطن من جنوب افريقيا حصلو عند المخدرات فالأمعاء ديالو فمطار محمد الخامس | حوادث و حقوق
مـْـــشا بعيد..مواطن من جنوب افريقيا حصلو عند المخدرات فالأمعاء ديالو فمطار محمد الخامس
علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، أنه تم حجز 1 كيلوغرام و795 غراما من مخدر الكوكايين لدى مواطن جنوب إفريقي بعد تفريغها من أمعائه أمس السبت بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

"شوف تيفي"

 

علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، أنه تم حجز 1 كيلوغرام و795 غراما من مخدر الكوكايين لدى مواطن جنوب إفريقي بعد تفريغها من أمعائه أمس السبت بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي كانت قد أوقفت بتاريخ 20 أبريل الجاري المواطن الجنوب إفريقي، البالغ من العمر 49 سنة، على متن رحلة جوية قادمة من ساوباولو في انتظار المغادرة صوب مطار كوطونو، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب الكوكايين داخل أمعائه، حيث تم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى لغاية استخراج الكبوسولات من أمعائه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مطار محمد الخامس مطار كوطونو الحراسة النظرية المراقبة الطبية

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