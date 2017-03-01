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عاجل وبالفيديو..''الحب'' يدفع ''بروميو'' إلى التهديد بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 14:48 عاجل وبالفيديو..الحب يدفع بروميو إلى التهديد بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..''الحب'' يدفع ''بروميو'' إلى التهديد بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير
في خطوة مثيرة يهدد شاب في هذه اللحظات برمي نفسه من فوق رافعة بورشة للبناء يشتغل بها بحي المسيرة بأكادير، من أجل عشقه الكبير لإحدى الشابات.


شوف تيفي

في خطوة مثيرة يهدد شاب في هذه اللحظات برمي نفسه من فوق رافعة بورشة للبناء يشتغل بها بحي المسيرة بأكادير، من أجل عشقه الكبير لإحدى الشابات.

وحسب مصدر من عين المكان، فالشاب يشتغل بنفس الورشة، حيث بدأ عمله صبيحة اليوم بشكل عادي قبل أن يصعد إلى فوق الورشة في حالة بكاء وهستيرية حادتين مباشرة بعد علمه بزواج فتاة كان ينوي الارتباط بها رسميا.

وحسب المعلومات الأولية فالسلطات تحاول إقناع الشاب الذي يتجاوز الثلاثين سنة تقريبا، العدول عن الإنتحار عبر رمي نفسه من فوق الرافعة على الهواء مباشرة وسط مطالبة لزملائه بالورشة التوقف عن إيداء نفسه وسط حضور مكثف لرجال الوقاية المدنية.


‫شوف تيفي

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الشاب الإنتحار رمي نفسه الرافعة الهواء مبتشرة شوف تيفي

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