ساعات قبل لقاء الديربي ''أبو حفص'' يكشف قصة حبه لهذا الفريق البيضاوي ﻿

ساعات قبل لقاء الديربي 122 و الذي سيقام تمام الساعة 4 من زوال اليوم الأحد , افصح الشيخ ''محمد عبدالوهاب وفيقي'' المعروف بـ ''أبو حفص'' عن حبه و هوسه بفريق الوداد البيضاوي منذ الصغر خلال تدوينة على شكل



شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



ساعات قبل لقاء الديربي 122 و الذي سيقام تمام الساعة 4 من زوال اليوم الأحد , افصح الشيخ ''محمد عبدالوهاب وفيقي'' المعروف بـ ''أبو حفص'' عن حبه و هوسه بفريق الوداد البيضاوي منذ الصغر خلال تدوينة على شكل خاطرة نشرها عبر حسابه على الفايسبوك قبل قليل منحها كعنوان ''خواطر بين يدي ديربي الوداد و الرجاء''.

و أشار ''أبو حفص'' من خلال تدوينته أن كثير من الناس يعرفون أن والده حرص أن يكون ابنه حاملا لكتاب الله تعالى، مستوفيا نصيبا كبيرا من العلوم الشرعية , كما حاول أن يورثه كثيرا من خصاله الكثيرة , لكنه ورثه حبا لم يتمكن من التخلص منه أبدا وهو حب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم.

و سرد ''أبوحفص'' خلال ذات التدوينة علاقة والده بكرة القدم عموما و الوداد خصوصا منذ زمن الاستعمار الذي كانت الوداد فيه فريق المغاربة الوحيد ، في وجه فرق فرنسية كانت تنشط الدوري المغربي , قائلا '' كان الوالد في حل و ترحال مع فريق الوداد...لا يفارقه حضرا و لا سفرا...أما أنا فلم أعقل إلا وداد أواخر السبعينات.....كان والدي يصحبني إلى ملعب الأب جيكو لأتابع مراوغات عبد المجيد اسحيتة...و براعة العربي أحرضان...و تقنيات عبد الخالق و صابر و ''.

و حكى ''رفيقي'' خلال تدوينته دائما عدد من الذكريات التي تقاسمها رفقة والده في حب ''الحمرا'' , أيام الحاج عبد الرزاق مكوار , و كيف كان يجد نجوم الوداد ببيته أمثال عزيز بودربالة و ابريجة الأكبر و كيف عايش أمجاد الوداد خلال فترة التسعينات بحصول الفريق على عدد من الكؤوس و البطولات المحلية إلى الإفريقية و القارية , يقول ''أبوحفص'' .. '' عشت محبا لها ولها بها ...متعصبا شديد التعصب...أيام تألق عزمي...و إبداع الداودي...و دقة بنعبيشة... و تقنيات مجيد بويبود… واعتراضات النيبت..وسرعة فخر الدين....و هوائيات موسى نداو''.....

و كان ''أبو حفص'' الأستاذ المفكر و رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام , قد خلق نقاشا عميقا في الأيام الأخيرة بعد مطالبته بفتح نقاش يخص موضوع ''المساواة في الارث'' , مما جر عليه موجة من الانتقاد وصلت حد ''التكفير''.



