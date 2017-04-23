عاجل..وعلى الهواء مباشرة...شاب يهدد بالإنتحار من فوق رافعة بأكادير ﻿

تحاول السلطات المحلية والأمنية بأكادير في هذه اللحظات ثني شاب من الإنتحار مباشرة من رافعة ضخمة بإحدى العمارات الشاهقة بحي التمديد بمدينة أكادير.



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تحاول السلطات المحلية والأمنية بأكادير في هذه اللحظات ثني شاب من الإنتحار مباشرة من رافعة ضخمة بإحدى العمارات الشاهقة بحي التمديد بمدينة أكادير.



وحسب المعلومات الأولية فالسلطات تحاول إقناع الشاب الذي يبلغ من العمر حوالي 34 سنة تقريبا، العدول عن الإنتحار عبر رمي نفسه من فوق الرافعة على الهواء مباشرة وسط مطالبة للعاملين بالورشة التوقف عن إيداء نفسه وسط حضور مكثف لرجال الوقاية المدنية.



ووسط تكتم شديد للمسؤولين الذين قاموا بإبعاد المارين الذين تجمهروا بعد سماع تهديدات الشاب، أنه من الممكن أن يكون الشاب هو سائق الرافعة، فيما مصادر أخرى، قالت بأن الشاب يوجد في حالة غير طبيعية.





