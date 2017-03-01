سكوب.. الشاب خالد عاش دقائق من الجحيم في الإمارات..وها شنو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان الجزائري الشاب خالد، عاش أول أمس الجمعة، دقائق من الجحيم بدولة الإمارات المتحدة وبالتحديد في أبو ظبي بعد أن سقط في فخ برنامج الممثل المصري ''رامز جلال''.

"شوف تيفي":إسماعيل.طيون

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان الجزائري الشاب خالد، عاش أول أمس الجمعة، دقائق من الجحيم بدولة الإمارات المتحدة وبالتحديد في أبو ظبي بعد أن سقط في فخ برنامج الممثل المصري "رامز جلال".

وحسب المصدر ذاته فإن الفريق المعد لبرنامج رامز جلال استطاع استدراج الشاب خالد، بعد أن فشل في هذه المهمة السنة الماضية بمدينة الدار البيضاء، نظرا لاكتشاف ملك الراي خطة رامز جلال للإيقاع به قبل تسجيل الحلقة.

جدير بالذكر أن برنامج المقالب الخاص بالممثل المصري رامز جلال والذي يحضى بنسب متابعة ومشاهدة جد مهمة، سيبث خلال شهر رمضان المقبل على قناة " مصر mbc"، وقد كشفت تسريبات سابقة أن العديد من نجوم الدراما والسنيما المصرية والعربية سقطوا في فخ رامز جلال ومن بينهم الممثلة المصرية الشابة منى شلبي.