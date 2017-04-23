مثير وبالصور.. بعد الأفلام التركية: دوزيم تبث أفلام ومسلسلات صينية ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية أن مدينة الدار البيضاء، عرفت وسط الأسبوع الجاري، بحضور مسؤول صيني بارز، مراسيم توقيع اتفاقية للتعاون والتبادل التليفزيوني والدرامي بين الصين والمغرب وسط الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية أن مدينة الدار البيضاء، عرفت وسط الأسبوع الجاري، بحضور مسؤول صيني بارز، مراسيم توقيع اتفاقية للتعاون والتبادل التليفزيوني والدرامي بين الصين والمغرب وسط الأسبوع الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "ليو تشي باو" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير اللجنة، ورئيس دائرة الدعاية للجنة، حضر مراسيم توقيع اتفاقية للتعاون والتبادل التليفزيوني بين إذاعة الصين الدولية وسليم الشيخ مدير قناة "دوزيم".

وأكدت ذات المصادر أن هذه الاتفاقية الموقعة بين "دوزيم" و قناة الصين الدولية "وانغ قنغ نيان"، ستمكن القناة المغربية من بث مسلسلات وأفلام صينية مدبلجة إلى اللغة العربية.