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إيمازيغن: تعيين العثماني '' الأمازيغي'' رئيسا للحكومة ''نكوص'' للقضية

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 13:33 إيمازيغن: تعيين العثماني الأمازيغي رئيسا للحكومة نكوص للقضية | بوليتيك
إيمازيغن: تعيين العثماني '' الأمازيغي'' رئيسا للحكومة ''نكوص'' للقضية
لم تشفع الأصول الأمازيغية لرئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني في صد غضب الحركات الأمازيغية، المطالبة بتكريس مزيد من الحقوق الاجتماعية والثقافية لهذه الفئة.

شوف تيفي


لم تشفع الأصول الأمازيغية لرئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني في صد غضب الحركات الأمازيغية، المطالبة بتكريس مزيد من الحقوق الاجتماعية والثقافية لهذه الفئة.


وفتح نشطاء أمازيغ النار على سعد الدين العثماني، وذلك على بعد أيام قليلة فقط من تعيينه في هذا المنصب. حين اعتبروا أن رئيس الحكومة الجديدة، وبالرغم من أصوله السوسية، لن '' يقدم الشيء الكثير للمسألة الأمازيغية''.


وفي هذا الصدد قال الناشط الحقوقي الأمازيغي منير كجي، متحدثا لـ ''شوف تيفي'' عن مسيرة توادا التي تعتزم فعاليات أمازيغية، تنظيمها يومه الأحد بمدينة الرباط، إن تعيين العثماني '' لن يُغير من الواقع في شيئ''، متوقعا أن تعرف القضية الأمازيغية '' نكوصا'' في عهد الحكومة الحالية.

وأشار كجي إلى أن كل المؤشرات تدل حاليا على أن مطالبهم ستشهد تراجعا وأن وضع الأمازيغية في ظل أغلبية العثماني سيكون '' سلبيا أكثر منه ميلا إلى الإيجاب''.


تأتي هذه المواقف، في ظل عزم هؤلاء النشطاء تنظيم مسيرة '' تاوادا'' الاحتجاجية وسط العاصمة الرباط، التي دأبوا على تنظيمها كل سنة في مجموعة من المدن المغربية، ومن المرتقب أن تُلقي مجموعة من القضايا الراهنة على هذه المسيرة، منها الحراك الشعبي الذي تعرفه الحسيمة، وأيضا وفاة الطفلة ''إيديا '' بمدينة تنغير، وغيرها من القضايا الأخرى التي يرتقب أن تكون شعارات المشاركين في المسيرة- الذين أتوا من عدة مدن مغربية- من قبيل قضية نزع الأراضي، والتهميش.

 



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