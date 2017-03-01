حصري ..''شوف تيفي'' تنفرد بنشر التفاصيل الكاملة للحادث المؤلم الذي هز مولاي يعقوب ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن الطفل الذي لقي حتفه مساء أمس السبت بحامة مولاي يعقوب بفاس , تم نقل جثمانه صباح اليوم الأحد في حدود الساعة 8 و النصف على مثن سيارة اسعاف خاصة نحو مدينة



شوف تيفي:



علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن الطفل الذي لقي حتفه مساء أمس السبت بحامة مولاي يعقوب بفاس , تم نقل جثمانه صباح اليوم الأحد في حدود الساعة 8 و النصف على مثن سيارة اسعاف خاصة نحو مدينة الدارالبيضاء مسقط رأسه من أجل دفنه.



و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن عناصر درك مولاي يعقوب تكلفوا بالصندوق الخشبي للهالك كما سهلوا كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأب جثة ابنه من مستودع أموات المستشفى الجامعي بفاس و الذي نقل إليه الضحية بعد وفاته , مع الترخيص بالمغادرة .



و أكدت المصادر ذاتها أن الطفل كان يسبح بالحامة في الجناح الخاص بالرجال رفقة والده, قبل أن يشعر بدوار قرر بعده الخروج من المسبح قبل أن توافيه المنية مما شكل صدمة كبرى لوالديه .





