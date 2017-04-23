 حقائق جديدة لمقربين من الطبيب الموشح من طرف الملك محمد السادس والذي تحول بقدرة قادر إلى ''مول البيتزا'' ﻿
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حقائق جديدة لمقربين من الطبيب الموشح من طرف الملك محمد السادس والذي تحول بقدرة قادر إلى ''مول البيتزا''

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 13:01 حقائق جديدة لمقربين من الطبيب الموشح من طرف الملك محمد السادس والذي تحول بقدرة قادر إلى مول البيتزا | بوليتيك
حقائق جديدة لمقربين من الطبيب الموشح من طرف الملك محمد السادس والذي تحول بقدرة قادر إلى ''مول البيتزا''
قدمت مجلة ''تيل كيل'' إعتذارا رسميا على الخبر الذي نشرته تحث عنوان ''Faux médecin, vrai pizzaïolo''، مؤكدة توصلها بوثائق تثبت المسار العلمي الحقيقي للطبيب المختص ''محمد عزيز بيهي'' والموشح بوسام من طرف الملك محمد

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قدمت مجلة ''تيل كيل'' إعتذارا رسميا على الخبر الذي نشرته تحث عنوان ''Faux médecin, vrai pizzaïolo''، مؤكدة توصلها بوثائق تثبت المسار العلمي الحقيقي للطبيب المختص ''محمد عزيز بيهي'' والموشح بوسام من طرف الملك محمد السادس خلال إحتفالات عيد العرش السنة الماضية بالقصر الملكي بمدينة تطوان.

ولجأ بعض الفايسبوكيين إلى صفحاتهم الخاصة، للتعبير عن غضبهم بعد قراءة خبر توشيح ''صانع بيتزا كأنه طبيب مختص''، واصفين المادة الخبرية بالزائفة، وأنهم يعلمون المسار العلمي للطبيب الذي أصبح معروفا بين الباحثين الإنجليز كإختصاصي وباحث في غدة ''البروستاس''.

وهاجم الفايسبوكيين المجلة التي أوردت الخبر، متهمينها بالسقوط في فخ أعداء نجاح المغاربة خارج الحدود، حيث أن الوسام الذي حصل عليه الدكتور ''محمد عزيز بيهي''، من طرف الملك محمد السادس في يوليو 2016 في تطوان، هي رسالة قوية إلى جميع مغاربة العالم المتفوقين في جميع المجالات.

من جهة ثانية، نشر فايسبوكيون آخرون شواهد ''محمد عزيزي بيهي'' وقدموا شهادات لأقرباء لهم، حيث أوردت إحدى الصفحات الفايسبوكية المسار العلمي للطبيب معززا بوثائق مترجمة لدى محلف بمدينة لفربول البريطانية، بالقول '' درس الدكتور بيهي الطب العام ثم تخصص (المسالك البولية) في روستوف في روسيا، قبل أن يعين رئيس المسالك البولية، كأخصائي تفتيت الحصى، ثم قدم البحوث التي تم قبولها في ليفربول ببريطانيا حيث قرر الاستقرار والحصول على الجنسية''.


 

 

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البيتزا الطبيب بيهي ليفربول المسالك البولية يكشفون شوف تيفي

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