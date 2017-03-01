عاجل..جريمة قتل مروعة راح ضحيتها عسكري بمدينة بني ملال..وهذه هي التفاصيل المروعة ﻿

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة داخل قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بني ملال، عقب قيام مختل عقلي في حالة هستيرية بتوجيه ضربة له بواسطة حجارة على مستوى الرأس.

"شوف تيفي"

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة داخل قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بني ملال، عقب قيام مختل عقلي في حالة هستيرية بتوجيه ضربة له بواسطة حجارة على مستوى الرأس.

وحسب مصادر ملالية فإن الهالك وهو عسكري متقاعد، أصيب بجروح بليغة على مستوى الرأس، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بني ملال، إلا أن خطورة هذه الإصابة لم تمهله طويلا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المختل العقلي مرتكب الجريمة معروف بحي أوربيع بمدينة بني ملال بعنفه الشديد، ما جعله يباغت التسعيني وينهي حياته.