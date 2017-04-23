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الموت يفجع عائلة الفنان ''حسن فولان'' صباح يومه الأحد

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 12:30 الموت يفجع عائلة الفنان حسن فولان صباح يومه الأحد | ثقافة و فنون
الموت يفجع عائلة الفنان ''حسن فولان'' صباح يومه الأحد
فقد الفنان المغربي ''حسن فولان'' صباح اليوم الأحد, والدة زوجته ''عائشة'' و جدة ابنه الفنان ''مهدي فولان'' و المسماة قيد حياتها ''الحاجة فاطنة'' التي وافتها المنية صباح يومه الأحد .



شوف تيفي:


فقد الفنان المغربي ''حسن فولان'' صباح اليوم الأحد, والدة زوجته ''عائشة'' و جدة ابنه الفنان ''مهدي فولان'' و المسماة قيد حياتها ''الحاجة فاطنة'' التي وافتها المنية صباح يومه الأحد .

و نشر أحد أصدقاء الفنان ''حسن فولان'' على حسابه عبر ''الفايسبوك'' صورة للراحلة رفقة ''فولان'' أرفقها بتدوينة تأبين تمنى من خلالها لعائلة الراحل الصبر و السلوان و للفقيدة و الرحمة و المغفرة.


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حسن فولان الرحمة و المغفرة الصبر و السلوان شوف تيفي

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