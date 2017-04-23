الموت يفجع عائلة الفنان ''حسن فولان'' صباح يومه الأحد ﻿

فقد الفنان المغربي ''حسن فولان'' صباح اليوم الأحد, والدة زوجته ''عائشة'' و جدة ابنه الفنان ''مهدي فولان'' و المسماة قيد حياتها ''الحاجة فاطنة'' التي وافتها المنية صباح يومه الأحد .





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فقد الفنان المغربي ''حسن فولان'' صباح اليوم الأحد, والدة زوجته ''عائشة'' و جدة ابنه الفنان ''مهدي فولان'' و المسماة قيد حياتها ''الحاجة فاطنة'' التي وافتها المنية صباح يومه الأحد .

و نشر أحد أصدقاء الفنان ''حسن فولان'' على حسابه عبر ''الفايسبوك'' صورة للراحلة رفقة ''فولان'' أرفقها بتدوينة تأبين تمنى من خلالها لعائلة الراحل الصبر و السلوان و للفقيدة و الرحمة و المغفرة.



