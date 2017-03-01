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فيديو يهز الفايسبوك..معركة خطيرة في تطوان وسط الشارع العام..شوفو شنو وقع

بتاريــخ : 23 أبريل 2017 / 12:21 فيديو يهز الفايسبوك..معركة خطيرة في تطوان وسط الشارع العام..شوفو شنو وقع | حوادث و حقوق
فيديو يهز الفايسبوك..معركة خطيرة في تطوان وسط الشارع العام..شوفو شنو وقع
شهدت إحدى أحياء مدينة تطوان ليلة أمس السبت، معركة جد خطيرة بين شخصين، استخدم خلالها شخص هراوة حديدية في اعتدائه على غريمه.

"شوف تيفي"


شهدت إحدى أحياء مدينة تطوان ليلة أمس السبت، معركة جد خطيرة بين شخصين، استخدم خلالها شخص هراوة حديدية في اعتدائه على غريمه.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر لحظة وقوع هذه المعركة ودخول مصورته في حالة هسترية وهي تطلب المساعدة، حيث تبادل شخصان الضرب بطريقة عنيفة لا تصدق.

وأكد ناشرو هذا الفيديو أن العديد من الأحياء الشعبية بمدينة تطوان، عرفت في الآونة الأخيرة احتقانا ونشوب معارك مشابهة، أودت بحياة بعض المواطنين، كان آخرها مقتل شاب بواسطة السلاح الأبيض على يد شاب آخر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأحياء الشعبية المعركة الضرب مدينة تطوان

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