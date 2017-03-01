عاجل .. إخلاء مركز اقتراع بفرنسا بسبب سيارة مشبوهة ﻿

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قامت السلطات الفرنسية باخلاء مركز اقتراع في مدينة "بيزانسون" شرقي البلاد بعد العثور على سيارة مشبوهة مركونة بجانبه.
و أكدت السلطات الأمنية الفرنسية أن شرطة مدينة بيزانسون عثرت على سيارة كانت مركونة بالقرب من مراكز الاقتراع، وكان محركها في وضعية الدوران.
وتبين لاحقا أن السيارة كانت مدرجة في قائمة السيارات المسروقة، وكانت وضعت عليها لوحة تسجيل مزورة.
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